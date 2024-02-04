إيران: الهجمات الأميركية والبريطانية على اليمن مغامرة واضحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) دانت الخارجية الإيرانية الهجمات الأميركية
والبريطانية على مدن في اليمن، وقالت إنها تشكل "انتهاكا لسيادة اليمن وسلامة
أراضيه".
ووصفت الوزارة الإيرانية الهجمات الأميركية
والبريطانية بأنها "مغامرة واضحة وتهديد مقلق للسلم الدولي".
وقالت إن تلك الهجمات تتناقض مع ادعاءات واشنطن
ولندن بشأن عدم اتساع نطاق الحرب في المنطقة وتؤدي إلى "زيادة الفوضى وعدم
الاستقرار"، مؤكدة أن المجتمع الدولي "يتحمل مسؤولية محاسبة واشنطن
ولندن بسبب زعزعة الاستقرار والأمن الإقليميين". (الجزيرة نت)
MENAFN04022024000072011014ID1107806899
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.