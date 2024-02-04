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إيران: الهجمات الأميركية والبريطانية على اليمن مغامرة واضحة

2/4/2024 4:21:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دانت الخارجية الإيرانية الهجمات الأميركية والبريطانية على مدن في اليمن، وقالت إنها تشكل "انتهاكا لسيادة اليمن وسلامة أراضيه".

ووصفت الوزارة الإيرانية الهجمات الأميركية والبريطانية بأنها "مغامرة واضحة وتهديد مقلق للسلم الدولي".

وقالت إن تلك الهجمات تتناقض مع ادعاءات واشنطن ولندن بشأن عدم اتساع نطاق الحرب في المنطقة وتؤدي إلى "زيادة الفوضى وعدم الاستقرار"، مؤكدة أن المجتمع الدولي "يتحمل مسؤولية محاسبة واشنطن ولندن بسبب زعزعة الاستقرار والأمن الإقليميين". (الجزيرة نت)

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