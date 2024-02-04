65 مليون صادرات صناعة اربد لشهر كانون ثاني

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لشهر كانون ثاني لعام 2024 حوالي (65) مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لشهر كانون ثاني من عام 2023 التي بلغت حوالي (80) مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت حوالي (18%) عن نفس الفترة من العام الماضي. و بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لشهر كانون ثاني 2024 (964) شهادة مقارنة مع (1009) شهادة لنفس الفترة من العام السابق.
وأشار رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان إلى أنه وحسب الأرقام ان معظم صادراتنا هي من مدينة الحسن الصناعية وشكلت ما نسبته (91%) من إجمالي الصادرات والولايات المتحدة الأمريكية شكلت ما نسبته (63.5%)
ولفت الى ان حوالي (86%) من الصادرات هي ضمن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات وإن صادرات غرفة صناعة اربد الى الدول العربية كانت نسبتها ما يقارب (10%).
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