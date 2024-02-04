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65 مليون صادرات صناعة اربد لشهر كانون ثاني

2/4/2024 4:20:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لشهر كانون ثاني لعام 2024 حوالي (65) مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لشهر كانون ثاني من عام 2023 التي بلغت حوالي (80) مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت حوالي (18%) عن نفس الفترة من العام الماضي. و بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لشهر كانون ثاني 2024 (964) شهادة مقارنة مع (1009) شهادة لنفس الفترة من العام السابق.
وأشار رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان إلى أنه وحسب الأرقام ان معظم صادراتنا هي من مدينة الحسن الصناعية وشكلت ما نسبته (91%) من إجمالي الصادرات والولايات المتحدة الأمريكية شكلت ما نسبته (63.5%)
ولفت الى ان حوالي (86%) من الصادرات هي ضمن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات وإن صادرات غرفة صناعة اربد الى الدول العربية كانت نسبتها ما يقارب (10%).

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