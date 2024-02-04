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اختتام الجولة الأولى من بطولتي Medal Eclectic و Ayla Junior League على ملاعب أيلة

2/4/2024 4:20:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أاحمد الرواشدة العقبة- اختتمت فعاليات الجولة الأولى من بطولتي Medal Eclectic و Ayla Junior League على ملاعب أيلة و التي أقيمت على ملاعب نادي أيلة للجولف بتنظيم من شركة واحة أيلة وبمشاركة محلية ودولية واسعة.
من هواة اللعبة من الأردن والمملكة المتحدة بالإضافة إلى اسكتلندا وفنلندا وكوريا الجنوبية وتايلندا وروسيا واسبانيا وأمريكا و أعضاء نادي أيلة للجولف وعدد من اللاعبين القادمين من مدينة نيوم السعودية بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الأردنيين .
وشارك في الجولة الأولى45 لاعباً على ملعب أيلة المكون من 18 حفرة و72 ضربة، حيث.
وأعرب المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين عن سعادته باختتام موسم فعاليات الجولف في أيلة للعام 2024 حيث تمهد الجولة الأولى من بطولة 10 جولات أخرى، بالإضافة إلى الاستعداد القوي للبطولات السنوية الكبرى، واحتضان فعاليات عالمية بمستوى رفيع يتيح للاعبين الأردنيين الانخراط في منافسات ترفع من مستوى الرياضة على المستوى الوطني.
واعتبر المهندس دودين أن مثل هذه الفعاليات الرياضية ترمي إلى تعزيز حضور منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمحطة رئيسة للفعاليات الكبرى وبما يسهم في تنشيط السياحة والترويج لإمكاناتها، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه أيلة في نشاطات التسويق السياحي الرياضي واتباع أفضل الممارسات العالمية في تنظيم الفعاليات الكبرى.
من جانبه، قال مدير محترفي الجولف JASON VERMEULEN إن تنظيم هذه النسخة من البطولة بجولاتها على مدار العام الحالي، جاء بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى خلال العام الماضي.
وتحظى البطولة باهتمام واسع من قبل المشاركين لدورها في بناء وتطوير قدرات المشاركين للانخراط أيضاً في جولات الجولف المقبلة والتي تنظمها أيلة أو في المشاركات الخارجية.
وكانت كوادر أيلة قد أنهت تحضيراتها لمواقع اللعب الرئيسية بما يتيح منافسة رفيعة المستوى سواء من حيث حالة الملعب والأرضية أو من حيث تجهيز خدمات مرافق عالية المستوى في مختلف الجوانب.
وتوفر أيلة منظومة متكاملة لرياضة الجولف على مستوى عالمي مرموق تضم ملعب أيلة من 18 حفرة ومعدل 72 ضربة من تصميم المصمم العالمي غريغ نورمان، وأكاديمية متخصصة توفر مستلزمات التدريب والتعليم مع ملعب 9 حفر.

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