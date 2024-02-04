شركة تابعة لـ ميار القابضة توقع عقد وكالة حصرية مع شركة أمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة ميار القابضة عن قيام شركاتها التابعة -الشركة السعودية للري بالتنقيط، بتوقيع عقد وكالة حصرية مع شركة هانتر للصناعات (شركة أمريكية) بتاريخ 4 فبراير 2024.
وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن العقد تضمن قيام الشركة السعودية للري بالتنقيط بتصنيع منتجات شركة هانتر للصناعات، من أنظمة الري الزراعية والسكنية والتجارية وملاعب الجولف والحلول الموفرة للمياه والطاقة لأنظمة الري وتكنولوجيا التوزيع وقطاعات التصنيع المخصصة، وذلك بمصنع الشركة بمدينة الرياض لمدة 5 سنوات.
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وبيّنت أن العقد غير محدد القيمة، وسيكون الأثر المالي للعقد إيجابياً على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي على النتائج المالية لشركة ميار القابضة اعتباراً من الربع الثاني للعام المالي 2024.
وأشارت إلى أن الشركة السعودية للري بالتنقيط ستقوم بتصنيع منتجات شركة هانتر للصناعات لتلبية احتياجات السوق السعودي والتصدير لمختلف الدول المجاورة، موضحة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في العقد.
المصدر:
MENAFN04022024000202011048ID1107806893
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