شركة تابعة لـ ميار القابضة توقع عقد وكالة حصرية مع شركة أمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة ميار القابضة عن قيام شركاتها التابعة -الشركة السعودية للري بالتنقيط، بتوقيع عقد وكالة حصرية مع شركة هانتر للصناعات (شركة أمريكية) بتاريخ 4 فبراير 2024.

وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن العقد تضمن قيام الشركة السعودية للري بالتنقيط بتصنيع منتجات شركة هانتر للصناعات، من أنظمة الري الزراعية والسكنية والتجارية وملاعب الجولف والحلول الموفرة للمياه والطاقة لأنظمة الري وتكنولوجيا التوزيع وقطاعات التصنيع المخصصة، وذلك بمصنع الشركة بمدينة الرياض لمدة 5 سنوات.

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وبيّنت أن العقد غير محدد القيمة، وسيكون الأثر المالي للعقد إيجابياً على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي على النتائج المالية لشركة ميار القابضة اعتباراً من الربع الثاني للعام المالي 2024.

وأشارت إلى أن الشركة السعودية للري بالتنقيط ستقوم بتصنيع منتجات شركة هانتر للصناعات لتلبية احتياجات السوق السعودي والتصدير لمختلف الدول المجاورة، موضحة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في العقد.





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