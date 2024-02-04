مدير المنطقة فى الصندوق: 1.3 مليار دولار استثمارات أوبك للتنمية فى مصر

قال مصعب العمر، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، فى صندوق أوبك للتنمية، إن الصندوق خصص أكثر من 1.3 مليار دولار لمصر فى أكثر من 85 مشروعا اقتصاديا مختلفا.



أضاف أن مصر شريك طويل الأمد لصندوق أوبك للتنمية منذ إنشائه في عام 1976، موضحا أن الصندوق دعم أولويات التنمية في مصر في مجالات رئيسية بينها أمن الطاقة وتحول الأخضر والأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية.

موضوعاتهل تنجح الحكومة فى تحقيق أهدافها من برنامج الطروحات للعام المالى الحالى؟ 665 مليون دولار استثمارات“الأفريقى للتنمية” فى مصر خلال 2023 مع قرب الاتفاق مع صندوق النقد.. ما المخاطر التى تواجه الاقتصاد المصرى فى 2024؟

أوضح أن استثماراتهم فى مصر على شكل قروض ومنح للقطاعين العام والخاص، وكشف أنهم خلال العام الماضى قدم“أوبك للتنمية” مساهمة بقيمة 10 ملايين دولار في تسهيل تمويل تجاري مشترك بقيمة 200 مليون دولار مع المؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية لدعم الأمن الغذائى، لتسهيل استيراد السلع الغذائية والزراعية الحيوية.

ولفت إلى أن النهج الاستراتيجي الذي تتبعه مصر فيما يتعلق بالأمن الغذائي يتفق مع أهداف صندوق أوبك للتنمية.

وحول خطتهم لعام 2024، قال إنهم يستكشفون حاليًا الفرص في القطاعين العام والخاص، وإن صندوق أوبك يستجيب، وبالتالى يعتمد استثماراتهم على احتياجات التمويل وأولويات الحكومة وكذلك شركاؤهم فى القطاع الخاص.

ولفت إلى أنهم يدعمون مصر فى تحقيق أهدافها التنموية وتعهدوا بدعم المشروعات التسعة ذات الأولوية في إطار برنامج“نوفى”، وأنهم مستمرون فى

تحديد حلول التمويل الذكية لتقديم المنح والقروض الميسرة لضمان حصول هذه المشاريع على الدعم الفني اللازم لتصبح مشاريع فعالة وقابلة للتمويل المصرفي، وكذلك لدعم التنفيذ.

وقال إن الاقتصاد المصرى تأثر بتداعيات العديد من التحديات والأزمات الاقتصاديةالعالمية والإقليمية، ما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو.

أضاف أنهم فى“صندوق أوبك للتنمية” يركزون على دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود، عبر التركيز في دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.

وكشف أن هناك تعاون مع الجهاز المصرى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA) لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمواصلة الازدهار على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب المحيط بها.

كما قدموا تمويلات للبنك الأهلي بقيمة 50 مليون دولار، يُستخدم جزئيًا لدعم الشركات المحلية.

وقال إن مصر تنتهج نهجًا استباقيًا واستراتيجيًا في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، وفي تحديد الأولويات والتعامل مع الشركاء.

أوضح أنه على سبيل المثال، في قطاع الطاقة، تهدف مصر إلى تلبية الطلب المتزايد مع التحول نحو نظام طاقة مستدام ومرن، ونتيجة لذلك، شرعت في إصلاح طموح لسياسة الطاقة على مدى العقد الماضى بهدف الحصول على 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.

أضاف أن هذا الهدف يوجه البلاد للتحول الطاقوى، من خلال تنويع مزيج الطاقة، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وجذب الجهات الفاعلة الخاصة.



ولفت إلى أنهم استثمروا فى مشاريع مثل محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية، ومحطة كهرباء جنوب حلوان، والتي تضمنت تطوير محطة كهرباء بقدرة 1.95 جيجاوات تعمل بالغاز الطبيعي وخطوط أنابيب الغاز المصاحبة.

ولفت إلى أنهم يقومون بتمويل منشآت تخزين الحبوب في بورسعيد بقرض قيمته 14 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الخسائر الزراعية من خلال تطوير صومعتين رئيسيتين للحبوب وزيادة سعة التخزين.