المجتمعات العمرانية تطلق بوابة الاستثمار الأجنبى

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية،“بوابة الاستثمار الأجنبى”،”#/“، ابتداء من اليوم الأحد 4 فبراير 2024، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمى، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية المستمر، نحو التحول الرقمى لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن البوابة تتيح للمستثمرين، خدمة التقدم بطلب استعلام عن الفرص الاستثمارية، أو التقدم بطلب لتوفير فرصة استثمارية، لجميع الأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة، بالدولار تحويلاً من الخارج، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية حققت نجاحاً كبيراً من خلال آلية التخصيص بالدولار الأمريكى تحويلاً من الخارج.

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وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى الخطوات التى يتبعها المستثمر للتعامل على البوابة، وتشمل، تسجيل حساب المستثمر وإدخال كل البيانات المطلوبة (الإسم – الرقم القومى – البريد الإلكترونى – رقم التليفون)، وتصله رسالة لتفعيل الحساب، بعد ذلك يقوم بتسجيل بيانات الشركة أو الشركات الخاصة به، ورفع المستندات المطلوبة.

وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان: بعد التسجيل، يتقدم المستثمر بطلب توفير فرصة استثمارية، فى حالة عدم معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، أو التقدم بطلب استعلام فى حالة معرفته بتفاصيل قطعة الأرض.

وأوضح أنه يتم تقديم الطلبات على البوابة خلال الفترة من يوم 1 : 7 من كل شهر، ويتم الرد عليها خلال الفترة من يوم 8 : 14 من كل شهر، بإتاحة القطعة من عدمه، ومن يوم 15 : 30 من كل شهر، يقوم المستثمر باستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة فى حالة إتاحة القطعة، وبعدها يتم التخصيص من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.