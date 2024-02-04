المجتمعات العمرانية تطلق بوابة الاستثمار الأجنبى

(MENAFN
- Al-Borsa News) الجزار: البوابة تتيح الاستعلام أو طلب توفير فرصة استثمارية بالدولار تحويلاً من الخارج
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية،“بوابة الاستثمار الأجنبى”،”#/“، ابتداء من اليوم الأحد 4 فبراير 2024، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمى، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية المستمر، نحو التحول الرقمى لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أن البوابة تتيح للمستثمرين، خدمة التقدم بطلب استعلام عن الفرص الاستثمارية، أو التقدم بطلب لتوفير فرصة استثمارية، لجميع الأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة، بالدولار تحويلاً من الخارج، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية حققت نجاحاً كبيراً من خلال آلية التخصيص بالدولار الأمريكى تحويلاً من الخارج.
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وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى الخطوات التى يتبعها المستثمر للتعامل على البوابة، وتشمل، تسجيل حساب المستثمر وإدخال كل البيانات المطلوبة (الإسم – الرقم القومى – البريد الإلكترونى – رقم التليفون)، وتصله رسالة لتفعيل الحساب، بعد ذلك يقوم بتسجيل بيانات الشركة أو الشركات الخاصة به، ورفع المستندات المطلوبة.
وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان: بعد التسجيل، يتقدم المستثمر بطلب توفير فرصة استثمارية، فى حالة عدم معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، أو التقدم بطلب استعلام فى حالة معرفته بتفاصيل قطعة الأرض.
وأوضح أنه يتم تقديم الطلبات على البوابة خلال الفترة من يوم 1 : 7 من كل شهر، ويتم الرد عليها خلال الفترة من يوم 8 : 14 من كل شهر، بإتاحة القطعة من عدمه، ومن يوم 15 : 30 من كل شهر، يقوم المستثمر باستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة فى حالة إتاحة القطعة، وبعدها يتم التخصيص من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
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