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665 مليون دولار استثمارات الأفريقى للتنمية فى مصر خلال 2023

2/4/2024 4:16:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) 402 مليون دولار تمويلات البنك لإصلاح السياسات الحكومية فى آخر عامين

كشفت مالين بلومبرج، مدير مكتب البنك الأفريقى للتنمية فى مصر، إن استثمارات البنك فى البلاد خلال 2023 بلغت 665 مليون دولار فى مشاريع حكومية وخاصة وإصدارات لسندات الخضراء، وفى قطاع التمويل والصحة والبنية التحتية.

وأشارت إلى أن البنك كان نشط فى دعم الإصلاحات التى تدعم استقرار الاقتصاد المصرى وبناء مرونته فى مواجعة الأزمات الاقتصادية المستقبلية والتغيرات المناخية، عبر تقوية المنافسة، وتحرير إمكانات القطاع الصناعى بجانب دعم التحول الأخضر.

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وقالت إن البنك مول التدابير التى تتخذها الحكومة لتذليل التحديات الاقتصادية التى فرضتها الأزمة الحالية بنحو 131 مليون دولار، كما أصدر ضمانة جزئية لإصدار مصر سندات الباندا الخضراء.

وذكرت أن البنك يستهدف ضخ مبالغ مماثلة خلال العام المقبل، فى مشاريع حكومية وخاصة تتلائم واستراتيجيته فى مصر، وتحديدًا لا سيما دعم الإصلاحات وريادة الأعمال، ومعالجة مياه الصرف، وتحلية المياه، والطاقة، والتمويل والتصنيع الزراعى والدوائى.

وقالت إن مصر على مدار الفترة من 2015 إلى 2019 أحرزت تقدم ملحوظ نحو الاستثرار الاقتصادى وشرعت فى العديد من الإصلاحات الهيكلية التى كان من المقرر أن تمهد لمحلة النمو المستدام، وبالفعل ارتفع النمو فى مصر إلى 5.6% فى 2019، وهو أعلى مستوى فى عقد تقريبًا.

وأشارت إلى أن الاستثمار المستدام فى البنية التحتية لعب دور أيضًا فى تسريع النمو خلال تلك الفترة، لكن الدولة تعرضت لعدد من التحديات الخارجية فى مقدمتها تفضى جائحة كورونا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، التى أثرت على اقتصاد العالم أجمع، والاقتصاد المصرى على وجه الخصوص.

أضافت أن الاقتصاد المصرى تأثر بشدة نتيجة اضطراب التجارة وسلاسل الإمداد، وخروج استثمارات الأجانب من محافظ الأورا المالية بالتزامن مع الهجرة من الأسواق الناشئة.

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ولفتت إلى أن تلك الأزمات كشفت شدة انكشاف مصر على مخاطر تدفق استثمارات المحافظ المالية للخارج والذى يضع ضغوط على احتياطيات مصر الأجنبية.

لكنها ذكرت أن الوضع الآن هو أن الاقتصاد فى مصر بدأ يتعافى من تلك الفترة الصعبة، وبدأ فى مواجهة التحديات الهيكلية الصعبة لتسريع النمو.

وقالت إن السلطات فى مصر أبدوا إرادة قوية والتزام نحو تنفيذ الاصلاحات الهيكلية لمواجهة التحديات التى يواجهها الاقتصاد.

وذكرت أن البنك سيظل شركة قوى للبلاد فى دعم العمليات القائمة على إصلاحا السياسات، مشيرة إلى أنه وجه خلال العاميين الماضيين نحو 402 مليون دولار لدعم الإصلاحات وتحفيز القطاع الخاص.

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وقالت إن البنك يدعم البنوك فى مصر كجزء أساسى من استراتيجيته لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، والتى تخلق فرص عمل كبيرة.

وذكرت أنهم يخططون لاستثمار 350 مليون دولار فى عام 2024 و2025 فى خطوط التمويل الموجهة للبنوك لإعادة اقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونوهت أن استراتيجية البنك التى أقرها قبل عامين للفترة بين 2022 و2026 تخضع للمراجعة حاليًا مع بلوغها نصف المدة.

أوضحت أنه سيجرى رصد التقدم المُحرز ومراجعة مدى ملائمة الأهداف لعامى 2025 و2026، وقالت إن الهدف الأساسى للاستراتيجية هو دعم الدولة فى بناء اقتصاد قوى ومرن وتنافسى، وتحرير إمكانات النمو والتنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن الاستراتيجية تتماشى مع رؤية مصر 2030، وأولويات الحكومة خاصة تحفيز القطاع الخاص والذى يتم بشكل مباشر عبر التمويلات وبشكل غير مباشر غبر خطوط إعادة الاقراض الموجهة للبنوك وأيضًا من خلال دعم جهود الحكومة فى تهيئة مناخ الأعمال للاستثمارات.

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