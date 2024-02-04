السفير الألمانى: إمكانات مصر الاقتصادية غير مُستغلة إلى حد بعيد

قال السفير الألمانى فى القاهرة، فرانك هارتمان، إن مصر واحدة من أكبر الاقتصادات فى أفريقيا وتمتلك موقعاً متميزاً للإنتاج للتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط ولديها الكثير لتقدمه.

أضاف السفير الألمانى، فى حوار لـ”البورصة”، أن التحديات الحالية تجعل من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية موثوقة، ومع ذلك يكون الاستثمار فى بعض المناطق جذاباً بشكل خاص فى أوقات الأزمات لأن تكاليف الأجور والطاقة جاذبة للغاية وهناك وفرة فى الأيدى الماهرة.

موضوعات“مورجان ستانلى”: رفع الفائدة بمصر إشارة لاستهداف التضخم ومرونة سعر الصرف الدولار يتراجع إلى 62.85 جنيه بالسوق الموازية اليوم الأحد ((مدينة مصر)) تستهدف إسناد عقود مقاولات جديدة بنحو 10 مليارات جنيه العام الجارى

تابع:“كما تعد المجالات الجديدة مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر جاذبة للغاية، ولكنها لاتزال تحتاج إلى تمويل ولوائح واضحة من الحكومة”.

وقال إنهم يستقبلون وفوداً يعمل أعضائها فى المجال الاقتصادى فى ألمانيا يمثلون مجموعة واسعة من القطاعات كل شهر. وينتج عن هذا دائماً القيام بعدة اتصالات وطرح فرص عمل جديدة ما قد يؤدى إلى إبرام عقود أو حتى استثمارات جديدة طويلة الأجل.

وكشف السفير الألمانى، أنه خلال العام الماضى وصلت إلى مصر وفود من قطاعات المياه والصرف الصحى والسكك الحديدية والتعدين والخدمات اللوجستية والاقتصاد الدائرى ومن غيرها من القطاعات أخرى.

وأشار إلى أن استثمارات بلاده المباشرة بلغت مؤخرًا نحو 664 مليون يورو خلال العام المالى 2021/2022، وتضمنت خلال العام الماضى مصنع جديدًا للبوتجازات لشركة“بوش” بقيمة 30 مليون يورو، ونن المنتظر افتتاحه نهاية 2024.

أشار إلى أن تحالف يضم“يوروجيت” و”هاباج لويد” قام باستثمار كبير لإنشاء وتشغيل محطة حاويات جديدة فى دمياط، والتى ستصبح محوراً مهماً فى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وذكر أن شركة“برايس ووترهاوس كوبرز -ألمانيا” دشنت مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والابتكار للشركة بقيمة 10 ملايين يورو، وعلى صعيد آخر استحوذت مجموعة“دورش” أكبر شركة مستقلة للتخطيط والاستشارات الهندسية فى ألمانيا على أكبر شركة هندسية فى مصر وهى“إيه سى جى ECG”.

وقال إن الحكومة الاتحادية دعمت مشاركة الشركات الألمانية فى سبعة معارض تجارية فى مصر، وفى عام 2024 سيتم دعم الأجنحة الألمانية فى 5 معارض.

وأشار إلى أن التحدى الأكبر الذى تواجهه مصر كموقع للاستثمار هو التغلب على نقص النقد الأجنبى ومشاكل السيولة. أوضح أنه إذا لم يتم سداد الفواتير بالعملة الأجنبية ولم يتمكن المستثمرون من إعادة أرباحهم إلى الوطن، فلن يستثمروا.

أضاف السفير الألمانى:“كما يتعين العمل باستمرار على الحد من البيروقراطية وتبسيط إجراءات منح التصاريح وتراجع اقتصاد الدولة من أجل تحسين مساحة وظروف الاستثمارات الخاصة بشكل مستدام”، لكنه شدد أن إمكانات مصر الاقتصادية مازالت غير مُستغلة بشكل كبير.

وكشف أن أبرز المنتجات المصرية التى يتم تصديرها لألمانيا تشمل المنسوجات والأغذية والنفط والمنتجات الجانبية والمواد الخام والكيماويات، فيما وكانت أهم المنتجات التصديرية الألمانية إلى مصر هى الآلات والكيماويات والسيارات وقطع الغيار والهندسة الكهربائية وتكنولوجيا القياس والتحكم.

وذكر أن نحو 250 شركة ألمانية تنشط فى مصر وتوفر حوالى 20 ألف فرصة عمل، وتعد شريكاً رئيسياً فى المشاريع الحكومية الكبرى فى مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية.

