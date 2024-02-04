سفير الهند لـالبورصة: مليار دولار صادرات الشركات الهندية من مصر

قال أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، إن الشركات الهندية فى مصر تُصدر نحو مليار دولار سنويًا.

وكشف أن نحو 450 شركة هندية مُسجلة فى مصر بينها نحو 50 شركة نشطة باستثمارات تزيد على 3.4 مليار دولار.

موضوعات“مورجان ستانلى”: رفع الفائدة بمصر إشارة لاستهداف التضخم ومرونة سعر الصرف الدولار يتراجع إلى 62.85 جنيه بالسوق الموازية اليوم الأحد ((مدينة مصر)) تستهدف إسناد عقود مقاولات جديدة بنحو 10 مليارات جنيه العام الجارى

وذكر أن أكبر استثمارات الهند تتمثل فى مجموعة“تى سى آى سينمار” باستثمارات 1.66 مليار دولار، وأن الشركات الهندية متواجدة فى عدد من القطاعات بينها الكيماويات والسيارات والملابس الجاهزة والزراعة، والتجزئة، وتوفر فرص عمل تزيد على 38 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة.

وقال إن جودة مناخ الاستثمار فى أى دولة تتحدد بناء على موقعها الجغرافى واتفاقات التجارة الحرة، وسهولة الأعمال، وموقع مصر الجغرافى والاتفاقات التجارية التى الموقعة مع عدد كبير من الشركات فى الاتحاد الأوروبى وأمريكا الشمال ودول الخليج تجعلها وجهة استثمارية مفضلة.

وكشف أنه خلال العام الماضى استثمارت 5 شركات هندية فى مصر، نحو 170 مليون دولار، وهو مؤشر على شهية الأجانب المتسعة للاستثمار فى مصر.

وذكر أن هناك العديد من مبعوثي غرف التجارة فى الهند ومجال الترويج للصادرات زاروا مصر خلال آخر عامين، وأجروا محادثات أولية مع هيئة الاستثمار.

ولفت إلى أن المستثمرين فى الهند أبدوا اهتمامًا بالاستثمار فى قطاعات الأجهزة الطبية والأدوية والسيارات والسيارات الكهربائية والاستشارات وخدمات التكنولوجيا.

وحول بيئة الاستثمار فى مصر قال السفير إن مصر رغم أنها كانت فى المركز الـ114 فى مؤشر سهولة الأعمال التابع للبنك الدولى، لكن سهولة ولوجها للأسواق التصديرية عبر اتفاقيات التجارة الحرة والبنية التحتية الممتازة ووجود عمالة صغيرة ومهرة تجعلها وجهة استثمارية جاذبة.

وأشار إلى أن سياسة ملكية الدولة وإجراءات تحسين بيئة الاستثمار تشجع المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص على الاستثمار فى مصر.

وكشف أن مصر تقليديًا أحد أهم الشركاء التجاريين للهند في القارة الأفريقية، ولفت إلى أن التبادل التجارى ظل مستقرًا عند 4.5 مليار دولار خلال الفترة من السنة المالية 2019 إلى السنة المالة 2021.

وأشار إلى أنه خلال السنة المالية 2021-2022، نمت التجارة الثنائية بنسبة 75% لتسجل أعلى رقم على الإطلاق قدره 7.26 مليار دولار أمريكي.

وذكر أنه في حين نمت صادرات الهند بنسبة 65% لتصل إلى 3.74 مليار دولار، فإن واردات الهند من مصر نمت أيضًا بنسبة 86% لتصل إلى 3.52 مليار دولار.

وخلال السنة المالية 2022-2023، كانت الهند سادس أكبر شريك تجاري لمصر بإجمالي بتادل قدره 6.06 مليار دولار وكانت الهند خامس أكبر مصدر لمصر بقيمة 3.7 مليار دولار.

وكشف أن

أهم صادرات الهند إلى مصر هي المنتجات البترولية والكيماويات العضوية وغزل القطن ولحوم الجاموس.

وكانت البنود الرئيسية للواردات من مصر هي المنتجات البترولية والمواد الكيميائية غير العضوية والمركبات المعدنية وغير المعدنية.