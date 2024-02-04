سفير الهند لـالبورصة: مليار دولار صادرات الشركات الهندية من مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) موقع مصر الجغرافى واتفاقيات التجارة الحرة تجعلها وجهة استثمارية مفضلة
قال أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، إن الشركات الهندية فى مصر تُصدر نحو مليار دولار سنويًا.
وكشف أن نحو 450 شركة هندية مُسجلة فى مصر بينها نحو 50 شركة نشطة باستثمارات تزيد على 3.4 مليار دولار.
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وذكر أن أكبر استثمارات الهند تتمثل فى مجموعة“تى سى آى سينمار” باستثمارات 1.66 مليار دولار، وأن الشركات الهندية متواجدة فى عدد من القطاعات بينها الكيماويات والسيارات والملابس الجاهزة والزراعة، والتجزئة، وتوفر فرص عمل تزيد على 38 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة.
وقال إن جودة مناخ الاستثمار فى أى دولة تتحدد بناء على موقعها الجغرافى واتفاقات التجارة الحرة، وسهولة الأعمال، وموقع مصر الجغرافى والاتفاقات التجارية التى الموقعة مع عدد كبير من الشركات فى الاتحاد الأوروبى وأمريكا الشمال ودول الخليج تجعلها وجهة استثمارية مفضلة.
وكشف أنه خلال العام الماضى استثمارت 5 شركات هندية فى مصر، نحو 170 مليون دولار، وهو مؤشر على شهية الأجانب المتسعة للاستثمار فى مصر.
وذكر أن هناك العديد من مبعوثي غرف التجارة فى الهند ومجال الترويج للصادرات زاروا مصر خلال آخر عامين، وأجروا محادثات أولية مع هيئة الاستثمار.
ولفت إلى أن المستثمرين فى الهند أبدوا اهتمامًا بالاستثمار فى قطاعات الأجهزة الطبية والأدوية والسيارات والسيارات الكهربائية والاستشارات وخدمات التكنولوجيا.
وحول بيئة الاستثمار فى مصر قال السفير إن مصر رغم أنها كانت فى المركز الـ114 فى مؤشر سهولة الأعمال التابع للبنك الدولى، لكن سهولة ولوجها للأسواق التصديرية عبر اتفاقيات التجارة الحرة والبنية التحتية الممتازة ووجود عمالة صغيرة ومهرة تجعلها وجهة استثمارية جاذبة.
وأشار إلى أن سياسة ملكية الدولة وإجراءات تحسين بيئة الاستثمار تشجع المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص على الاستثمار فى مصر. “بلاتينوم” الهندية تدشن مصنعا لـ”المواد المضافة ومثبتات PVC” باقتصادية قناة السويس
وكشف أن مصر تقليديًا أحد أهم الشركاء التجاريين للهند في القارة الأفريقية، ولفت إلى أن التبادل التجارى ظل مستقرًا عند 4.5 مليار دولار خلال الفترة من السنة المالية 2019 إلى السنة المالة 2021.
وأشار إلى أنه خلال السنة المالية 2021-2022، نمت التجارة الثنائية بنسبة 75% لتسجل أعلى رقم على الإطلاق قدره 7.26 مليار دولار أمريكي.
وذكر أنه في حين نمت صادرات الهند بنسبة 65% لتصل إلى 3.74 مليار دولار، فإن واردات الهند من مصر نمت أيضًا بنسبة 86% لتصل إلى 3.52 مليار دولار.
وخلال السنة المالية 2022-2023، كانت الهند سادس أكبر شريك تجاري لمصر بإجمالي بتادل قدره 6.06 مليار دولار وكانت الهند خامس أكبر مصدر لمصر بقيمة 3.7 مليار دولار.
وكشف أن
أهم صادرات الهند إلى مصر هي المنتجات البترولية والكيماويات العضوية وغزل القطن ولحوم الجاموس.
وكانت البنود الرئيسية للواردات من مصر هي المنتجات البترولية والمواد الكيميائية غير العضوية والمركبات المعدنية وغير المعدنية.
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