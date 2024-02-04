التمثيل التجارى: 35.3 مليار دولار قيمة صادرات مصر غير البترولية العام الماضى

يستهدف جهاز التمثيل التجارى المصرى إعداد خطة عمل خلال العام الحالى تتضمن مضاعفة الصادرات وتعظيم قيمتها سواء فى الأسواق الواعدة أو التقليدية بالاستفادة من المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وقال يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن تنفيذ الخطة يرتكز على عدد من المحاور، تبدأ بنجاح فرص الاستفادة من الأزمات الحالية وتحقيق زيادات مستدامة للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية من خلال تبنى سياسات تجارية أكثر مرونة، وغير نمطية تكون قادرة على الاستجابة للمتغيرات المستمرة فى الأسواق الدولية.

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أضاف أن الجهاز يعتزم مراجعة معوقات التصدير، وبناء قاعدة بيانات عن أهم القطاعات التصديرية لكل سوق، وبناء قاعدة بيانات بالشركات الأجنبية المستوردة فى كل دولة وتوفير بيانات الصحة والجودة بما فى ذلك شهادات الجودة المطلوب توفيرها بصحبة.

لفت إلى أنه تم إنشاء وحدة جديدة للتواصل مع تجمعات الأعمال بالتمثيل التجارى تهدف الى تكثيف الاتصالات بين المكاتب التجارية وتجمعات الأعمال والمجالس التصديرية، حيث تقوم الشركات بمخاطبة الجهاز مباشرة من خلال الاجتماعات المستمرة لحل جميع المشكلات.

وقال إن الجهاز أتاح 1026 فرصة تصديرية لمجتمع الأعمال والشركات المصرية إذ بلغت القيمة التقديرية لأعلى فرصة نحو مليار دولار لتوفير سلع ومنتجات لدول أجنبية.

أضاف الواثق بالله أنه تم الترويج لمنتجات الشركات لدى الشركات الأجنبية والعربية من خلال التعامل مع ما يزيد على 15 ألف طلب ترويج واستعلام تجارى، والمشاركة فى العديد من المعارض الدولية الخارجية التى بلغت 73 معرضا، وتنظيم 500 بعثة تجارية.

وبحسب الواثق بالله تراجعت صادرات مصر غير البترولية بقيمة 200 مليون دولار بنهاية العام الماضى لتسجل 35.3 مليار دولار مقابل 35.5 مليار عام 2022.

وشارك الجهاز خلال عام 2023 فى إقامة دورات تدريبية لـ150 مصدر، وتوفير 1500 دراسة تسويقية عن الأسواق الخارجية، فضلاً عن محاولة تسوية 381 نزاع تجارى بين الشركات المصرية والأجنبية.

وبحسب رئيس الجهاز، انخفض عجز الميزان التجارى خلال عام 2023 إلى 37 مليار دولار مقارنة بنحو 48 مليار دولار خلال عام 2022 .

كما شهد عام 2023 تحسن الميزان التجارى لمصر مع معظم الشركاء التجاريين حيث تراجع قيمة العجز مع الصين إلى 12.3 مليار دولار مقابل 14 مليار العام الماضى، بينما تراجعت إلى 2.5 مليار دولار للولايات المتحدة مقابل 4 مليارات دولار.

تابع أن عجز الميزان التجارى مع الهند تراجع من 2.9 مليار دولار إلى 2.2 مليار دولار فضلاً عن تحسن كبير فى الميزان التجارى مع كل من تركيا والسعودية وإيطاليا، والإمارات، وفرنسا، وإسبانيا.

وقال إن الجهاز يعمل مع الشركات المصدرة على تحقيق أهداف لا ترتبط بمجرد إتمام عملية تصديرية من خلال العمل على بناء علاقات توريد مستدامة مع مستورد أو وكيل أو موزع قوى.

أضاف، أن اضطرابات البحر الأحمر بسبب الهجوم الحوثى خلق فرص تصديرية لشريحة كبيرة من الشركات، الأمر الذى يبشر باختراق المنتجات المصرية أسواق صعبة مثل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.

أشار إلى أن المكاتب التجارية ساهمت العام الماضى فى توفير فرص استثمارية بقيمة 13.5 مليار دولار، ترتكز أغلبها فى قطاع الطاقة، والصناعات الغذائية، والهندسية والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفى والعقارى والاتصالات والملابس الجاهزة والمنسوجات.

وقال إن المكاتب التجارية نسقت خلال الفترة الأخيرة مع الجهات المعنية للمشاركة فى 58 معرضا دوليا، أبرزها معرض فروت لوچيستيكا فى برلين وجلف فوود بدبى، بالإضافة إلى المعاونة فى الترتيب لاجتماعات العديد من اللجان المُشتركة منها فعاليات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المُشتركة.

ذكر الواثق بالله، أنه جارى الاتفاق على إبرام 3 مذكرات تعاون مع جمعية شباب العمال ومركز تحديث الصناعة وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات لدعم التعاون المؤسسى مع هذه الجهات.

ووقع الجهاز مؤخرا بروتوكول تعاون مع جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) للتنسيق فى الترويج للصادرات المصرية بالخارج، وإنشاء آلية مؤسسية لتسهيل الوصول إلى المشترين عبر آلية تشبيك حديثة للمنتجين المؤهلين للتصدير بالمجتمع الصناعى.

أوضح أن اتفاقيات التجارة الحرة تمثل أهمية كبرى حيث تمثل مظلة تتم من خلالها معظم المبادلات التجارية لمصر مع دول العالم وفى مقدمتها اتفاقية التجارة العربية الحرة لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية واتفاقية الكوميسا والميركوسور واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية.

أضاف أن اتفاقات التجارة الحرة ساهمت فى نفاذ الصادرات المصرية لهذه الأسواق فعلى سبيل المثال ارتفعت الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا خلال عام 2023 إلى 3.7 مليار دولار بزيادة نحو 500 مليون دولار مقارنة بعام 2022.

كما ارتفعت الصادرات المصرية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية لتصل الى 13.3 مليار دولار خلال عام 2023 مقارنة بـ 12 مليار دولار خلال العام السابق عليه.

نوه إلى أهمية البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى للارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين وخفض الضغط على العملة الأجنبية والاستفادة من المقومات العديدة للتصنيع المحلى.

ووصف القرارات التى صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار فى اجتماعه الخير بالنقلة النوعية فى بيئة الاستثمار فى مصر بمختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.

أشار إلى أن المكاتب التجارية تقوم بعملية الترويج لكل الإصلاحات التشريعية والإجرائية التى تقوم بها الحكومة ونقلها لدوائر الأعمال بالدول التى تتواجد بها المكاتب بالإضافة إلى التواصل المستمر مع الجهات المعنية مثل هيئة الاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

ونوه إلى أن استخدام العملات المحلية فى التبادلات التجارية يحد من اعتماد الدولة على الدولار فى التجارة الدولية، ما يساهم فى تأمين الاستقرار المالى والنقدى فى الدولة لتجنب أية آثار سلبية على الاقتصاد والتجارة.

واتفاقيات مبادلة العملات هى إحدى الأدوات التى قد تستخدمها بعض الدول لتسوية جزء من تعاملاتها التجارية الدولية من خلال جزء من قيمة تلك المعاملات بالعملات المحلية لهما وبأسعار صرف محددة سلفاً دون استخدام عملة ثالثة، وذلك لفترة محددة وفق الاتفاق المبرم بين البلدين طرفى الاتفاق.

أشار إلى أن جهاز التمثيل التجارى شارك فى جولات التفاوض مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقى فى الترويج لفعاليات معرض التجارة البينية الأفريقى.