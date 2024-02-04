هاير للأجهزة المنزلية تستهدف تصدير 50% من إنتاجها لتوفير الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) الجندى: الشركة انتهت من الإنشاءات والمبانى الخاصة بمجمع مصانعها فى مصر
قال أحمد الجندى، مدير عام شركة“هاير مصر” المتخصصة فى صناعة الأجهزة المنزلية، إن الشركة تستهدف تصدير 50% من إنتاجها خلال العام الجارى، وذلك لتوفير الدولار اللازم لعملية الإنتاج.
وأضاف الجندى لـ”البورصة”، أن الشركة انتهت من كامل الإنشاءات والمبانى الخاصة بمجمع المصانع التابع لها، وجار حاليا تركيب خطوط الإنتاج الخاصة بمصنعى التكييف والتلفزيون، مشيرا إلى تأثير اضطرابات البحر الأحمر على خطة التشغيل نظرا لعدم استقرار حركة النقل.
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وأوضح أن الطاقة الإنتاجية لخط إنتاج التكييف تصل إلى 300 ألف قطعة سنويا، لافتا إلى أن العمل بكامل الطاقة الإنتاجية يتوقف على الإمدادات من المكونات التى تصل من الخارج، ومن المستهدف تشغيل الخط خلال النصف الثانى من شهر مارس المقبل.
وأشار إلى أن الشركة رفعت مستهدفاتها التصديرية من 30% من إنتاجها مع بداية التخطيط للمجمع إلى 50% حاليا، وذلك لتوفير الدولار، مشيرا إلى وجود طلبات فى الوقت الحالى تغطى حجم الإنتاج.
وتم وضع حجر الأساس للمجمع الصناعى لشركة“هاير” الصينية، على مساحة 200 ألف متر مربع لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار، وصلت إلى 160 مليون دولار مع ارتفاع التكاليف.
وتأسست شركة“هاير” العالمية فى الصين عام 1984 وبدأت بتصنيع الثلاجات، ثم تطورت لتصبح رائدة عالميا فى مجال التحول الرقمى وإنترنت الأشياء.
وقال الجندى، إن حجم الإنتاج المستهدف لمجمع مصانع“هاير” فى مصر يصل إلى مليون قطعة سنويا.
وأضاف أن الدولار حاليا يعد أزمة كبيرة، والحكومة تسعى إلى حلها وذلك على الرغم من المشاكل والضغوط الخارجية على الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن“هاير” تخطط للانتشار والتوسع داخل السوق المصرى، مشيرا إلى امتلاك الشركة“براند شوب” فى أحد المولات التجارية، بجانب 4 فروع أخرى.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى 15 فرعا للتكيفيات و10 فروع للأجهزة المنزلية بنهاية العام الحالى.
وقال الجندى، إن حصول شركة“هاير” على الرخصة الذهبية لمصنعها فى مصر ساهم فى تشجيع الشركة على التوسع فى منتجات جديدة مثل خط التحميل الأمامى فى الغسالات، وإضافة إنتاج التكييف المركزى، بجانب الإسراع فى تشغيل خط إنتاج الثلاجات فى الربع الثالث من العام الحالى بدلا من العام المقبل.
وأوضح الجندى، أن الشركة حققت نموا فى المبيعات خلال العام الماضى بنسبة 200%، ومن المستهدف تحقيق نمو بنفس النسبة خلال العام الحالى.
وتمتلك“هاير” مجموعة من أكبر العلامات التجارية فى العالم، منها GE Appliances، وHoover، وCandy، وFisher & Paykel، وAqua، وتخدم الشركة أكثر من 3 مليارات مستهلك فى أكثر من 200 دولة، وذلك من خلال 122 مصنعا حول العالم، موزعة على 30 مجمعا صناعيا، كما تحرص الشركة على التطوير المستمر لمنتجاتها، وذلك من خلال 10 مراكز للأبحاث والتطوير موزعة على مختلف قارات العالم.
وتأسست“هاير” فى مصر عام 2019 لتكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا، وفى بداية عام 2022 تم وضع خطة للاستثمار فى مصر، بالتزامن مع رؤية مصر 2030، بهدف إنشاء مجمع صناعى متكامل.
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