هاير للأجهزة المنزلية تستهدف تصدير 50% من إنتاجها لتوفير الدولار

قال أحمد الجندى، مدير عام شركة“هاير مصر” المتخصصة فى صناعة الأجهزة المنزلية، إن الشركة تستهدف تصدير 50% من إنتاجها خلال العام الجارى، وذلك لتوفير الدولار اللازم لعملية الإنتاج.

وأضاف الجندى لـ”البورصة”، أن الشركة انتهت من كامل الإنشاءات والمبانى الخاصة بمجمع المصانع التابع لها، وجار حاليا تركيب خطوط الإنتاج الخاصة بمصنعى التكييف والتلفزيون، مشيرا إلى تأثير اضطرابات البحر الأحمر على خطة التشغيل نظرا لعدم استقرار حركة النقل.

موضوعات“مورجان ستانلى”: رفع الفائدة بمصر إشارة لاستهداف التضخم ومرونة سعر الصرف الدولار يتراجع إلى 62.85 جنيه بالسوق الموازية اليوم الأحد ((مدينة مصر)) تستهدف إسناد عقود مقاولات جديدة بنحو 10 مليارات جنيه العام الجارى

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية لخط إنتاج التكييف تصل إلى 300 ألف قطعة سنويا، لافتا إلى أن العمل بكامل الطاقة الإنتاجية يتوقف على الإمدادات من المكونات التى تصل من الخارج، ومن المستهدف تشغيل الخط خلال النصف الثانى من شهر مارس المقبل.

وأشار إلى أن الشركة رفعت مستهدفاتها التصديرية من 30% من إنتاجها مع بداية التخطيط للمجمع إلى 50% حاليا، وذلك لتوفير الدولار، مشيرا إلى وجود طلبات فى الوقت الحالى تغطى حجم الإنتاج.

وتم وضع حجر الأساس للمجمع الصناعى لشركة“هاير” الصينية، على مساحة 200 ألف متر مربع لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار، وصلت إلى 160 مليون دولار مع ارتفاع التكاليف.

وتأسست شركة“هاير” العالمية فى الصين عام 1984 وبدأت بتصنيع الثلاجات، ثم تطورت لتصبح رائدة عالميا فى مجال التحول الرقمى وإنترنت الأشياء.

وقال الجندى، إن حجم الإنتاج المستهدف لمجمع مصانع“هاير” فى مصر يصل إلى مليون قطعة سنويا.

وأضاف أن الدولار حاليا يعد أزمة كبيرة، والحكومة تسعى إلى حلها وذلك على الرغم من المشاكل والضغوط الخارجية على الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن“هاير” تخطط للانتشار والتوسع داخل السوق المصرى، مشيرا إلى امتلاك الشركة“براند شوب” فى أحد المولات التجارية، بجانب 4 فروع أخرى.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى 15 فرعا للتكيفيات و10 فروع للأجهزة المنزلية بنهاية العام الحالى.

وقال الجندى، إن حصول شركة“هاير” على الرخصة الذهبية لمصنعها فى مصر ساهم فى تشجيع الشركة على التوسع فى منتجات جديدة مثل خط التحميل الأمامى فى الغسالات، وإضافة إنتاج التكييف المركزى، بجانب الإسراع فى تشغيل خط إنتاج الثلاجات فى الربع الثالث من العام الحالى بدلا من العام المقبل.

وأوضح الجندى، أن الشركة حققت نموا فى المبيعات خلال العام الماضى بنسبة 200%، ومن المستهدف تحقيق نمو بنفس النسبة خلال العام الحالى.

وتمتلك“هاير” مجموعة من أكبر العلامات التجارية فى العالم، منها GE Appliances، وHoover، وCandy، وFisher & Paykel، وAqua، وتخدم الشركة أكثر من 3 مليارات مستهلك فى أكثر من 200 دولة، وذلك من خلال 122 مصنعا حول العالم، موزعة على 30 مجمعا صناعيا، كما تحرص الشركة على التطوير المستمر لمنتجاتها، وذلك من خلال 10 مراكز للأبحاث والتطوير موزعة على مختلف قارات العالم.

وتأسست“هاير” فى مصر عام 2019 لتكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا، وفى بداية عام 2022 تم وضع خطة للاستثمار فى مصر، بالتزامن مع رؤية مصر 2030، بهدف إنشاء مجمع صناعى متكامل.