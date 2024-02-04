هل تنجح الحكومة فى تحقيق أهدافها من برنامج الطروحات للعام المالى الحالى؟

مع اتساع الفجوة بين سعر الدولار فى السوق الرسمى والموازى دخلت الطروحات الحكومية وسعر الصرف فى دائرة مُفرغة ما بين انتظار الحكومة جمع سيولة من الصفقات لتعزيز مرونة سعر الصرف، واتخاذ المستثمرين وضع الترقب والانتظار للشراء بأسعار أقل بعد خفض الجنيه.

وتسبب التقدم البطىء على صعيد البرنامج فى خفض التصنيف الائتمانى للبلاد من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث التى أشارت إلى تصاعد الالتزامات بالعملة الأجنبية فى وقت عجزت فيه الدولة عن توليد إيرادات من أحد المصادر الرئيسية المتفق عليها فى البرنامج مع صندوق النقد.

موضوعات“مورجان ستانلى”: رفع الفائدة بمصر إشارة لاستهداف التضخم ومرونة سعر الصرف الدولار يتراجع إلى 62.85 جنيه بالسوق الموازية اليوم الأحد ((مدينة مصر)) تستهدف إسناد عقود مقاولات جديدة بنحو 10 مليارات جنيه العام الجارى

“جمع 5 مليارات دولار فى وجود سعرين مهمة مستحيلة” من وجهة نظر هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة“فانتج للوساطة فى الأوراق المالية”.

وقال إن المستثمر لن يغامر بخسارة تعادل الفجوة بين السعرين الرسمى وغير الرسمى، لذلك نجاح برنامج الطروحات مرهون بالقضاء على السوق الموازية.

وأشار إلى أنه فى الأوقات الطبيعية تكون الشركات الأقل تقييمًا أسهل فى جذب المستثمرين، ولكن الشركات عند مستوى تسعير متقارب ما يجعل الشركات التى لديها عوائد دولارية والشركات المصدرة بقطاعات الاسمدة والبتروكيماويات هى الأكثر جذباً.

وذكر أنه يجب إضافة شركات من هذين القطاعين إلى البرنامج بشكل أكبر.

وبناء على توصيات مؤسسة التمويل الدولية تركز الحكومة على 4 قطاعات فى برنامج الطروحات وهى البنوك، والتأمين، وقطاع الاتصالات خاصة الأبراج، بالإضافة إلى قطاع المطارات.

وقال معتز عشماوى، العضو المنتدب بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن الحكومة عليها تقبل خفض تقييم الشركات المطروحة نحو 50% عن قيمتها العادلة مراعاة لفارق السعر بين السوق الرسمى والموازى.

أضاف أن مستهدف الـ 5 مليارات دولار من السهل تحقيقها فى حالة إتمام الطروحات ذات القيمة السوقية الكبيرة، مثل بنك القاهرة والمصرف المتحد وحصة الحكومة فى بنك تنمية الصادرات.

وأشار إلى أن الحل مشكلة سعر الصرف فى السوق الموازى تأتى عن طريق تمويل قوى بالدولار تستطيع الحكومة من خلاله إعادة ضبط أسعار الصرف فى السوق ما يقارب بين السعر الرسمى وسعر السوق الموازى، وتنتهى بذلك أزمة السيولة الدولارية.

وأشار إلى أنه فى حالة استقرار سعر الصرف فإن استثمارات الأجانب المباشرة سترتفع، بالإضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج والتى تأثرت بسعر الدولار فى السوق الموازى ستعود لدخول البنوك مرة أخرى وادخالها للدولة بالطرق الشرعية.

وقال إنه بصفة عامة قطاعات البتروكيماويات والبنوك هم الأسرع فى التخارج لجاهزيتها.

ولفت إلى أن هناك قطاعات غير ممثلة فى البورصة مثل قطاع البترول وقطاع الخدمات البترولية والقطاع الرياضى وقطاع التعدين بالإضافة إلى قطاع الشحن والنقل وقطاع الطيران، ستكون جاذبة عند الطرح.

وبحسب“وثيقة الملكية العامة للدولة”، فإن معظم تلك الأنشطة ستحتفظ الدولة فيها ستسعى الدولة للحفاظ على تواجدها فيها مع زيادة دور القطاع الخاص.

ومن آليات زيادة دور القطاع الخاص عقود الإدارة وعقود الأداء، وعقود الشراكة.

وقال إن التخارج الحكومى من الشركات المُدرجة وبيع أحصص حاكمة يغرى المستثمرين، لأنه يعطيهم حق الإدارة على خلاف حصص الأقلية كما أنه يجعل تخارجهم من الشركة أسهل على عكس الشركات غير المدرجة.

وأجرت الحكومة حصر للشركات الحكومية والتابعة لجهات عامة، وضمتها لقاعدة بيانات تمهيدًا لدراسة موقفها منها، وبلغ عدد الشركات أكثر من 824 شركة تابعة لنحو 33 جهة، ومؤخرًا تم تحديد أن 61 شركة أسهل فى الطرح من غيرهم.

وفى فبراير من العام الماضى أعلنت الحكومة المصرية عن برنامج الطروحات والذى ضم 35 شركة، ومن المتوقع أن تضيف مؤسسة التمويل الدولية بعد تعيينها مستشاراً 50 شركة بعد تأهيلها.

وذكرت وثيقة التوجهات الاقتصادية للفترة الرئاسية، وهى مذكرة بحثية خاضعة للحوار المجتمعى، أن الحكومة تعتزم رفع حصص المتخارج منها من شركات برنامج الطروحات بنسب تترواحج بين 25% إلى 60% أى ستتنازل عن الحصص الحاكمة.

وقال على الغنام، الرئيس التنفيذى بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات، إن الأنشطة التى حددها برنامج الطروحات يسهل التخارج منها، لكن المعطيات الاقتصادية هى التى تؤخر بيع الحصص.

وفى اتجاه مخالف يرى غنام أن تحقيق الشركات أرباح كبيرة خلال العام الماضى يعوض تحديات سعر الصرف، ويجعلها جاذبة.

وقال إن تحقيق المستهدف سيكون سهلُا ويجب أن تسعى الحكومة لتخطيه ووضع مستهدفات أكبر، بالإضافة إلى وضع خطة تسويقية للشركات داخل البرنامج بطريقة سليمة تركيزاً على الخليج الذي لديه شهية كبرى للاستثمار في الشركات المصرية.

ورغم أن برنامج الطروحات من بين أهدافه الأساسية زيادة حجم الأوراق المالية المتداولة، لكن معظم الشركات التى تمت لم تشمل طرح لحصص إضافية فى البورصة، أو طروحات أولية، بل أدى تخارج الحكومة من شركة العز الدخيلة للشطب الاختيارى للبورصة، وهو السيناريو نفسه الذى تم لشركة“باكين” بعد استحواذ الأصباغ الوطنية الإماراتية عليها، وفاز المستثمرون الاستراتيجيون خاصة من دول الخليج بالتحالف مع كيانات محلية بالحصص المُباعة.

وأرجع غنام ذلك إلى أن المستثمرين الاستراتيجيين الأكثر جاهزية جاء لسهولة إتمام عملية البيع لهم، لأن طرح الشركات بالبورصة قد يستغرق فترات أطول فى وقت تحتاج مصر للسيولة الدولارية ولإتمام الصفقات لزيادة رؤوس أموال الشركات ورفع إنتاجيتها.

وأسس صندوق مصر السيادى صندوق ما قبل الطروحات نهاية العام قبل الماضى بعد مفاوضات مع الصناديق الاستثمارية السيادية التى رجحت تلك الفكرة قبل طرح الشركات بالبورصة لتعظيم قيمة الشركة، ويهدف لضم الشركات الحكومية لبيع حصص لمستثمرين استراتيجيين قبل الطرح العام.

ويتيح الصندوق للمستثمر قضاء العمر الاستثمارى فى الشركة محل الاستحواذ على أن يقرر التخارج أو الاستمرار فى الشركة وقت طرحها بالبورصة فى طرح عامًا فى مرحلة لاحقة.

ويرى عمرو فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن القطاعات التى تمثل الإيرادات الدولارية جزء ملحوظ من إيراداتها يسهل التخارج منها.

لكنه ذكر أنه لضمان تدفق قوى ومستمر للاستثمارات المباشرة فى برنامج الطروحات، يجب توفير العملة فى البنوك والقضاء على السوق الموازية.

ويرى أحمد أبوحسين، العضو المنتدب بشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، إن التخارج من القطاعات المالية والبنوك والبتروكيماويات سريع لجاهزية الشركات بالإضافة إلى مواردهم الدولارية، لكن بالنسبة لقطاع الاتصالات كشركات التعهيد وغيرها سيكون التخارج منها أبطأ قليلاً.

وأشار إلى أن وتيرة التخارج من برنامج الطروحات بطيئة قليلاً، إلا أن مستهدف الحكومة لتحقيق 5 مليارات دولار بنهاية يونيو 2023، يمكن تحقيقه شريطة استقرار سعر الصرف وتوفير العملة الأجنبية فى البنوك لتسريع وتيرة التخارج.

وأوضح أن طرح جزء من الشركات فى البورصة يفيد السوق بشكل كبير، لتعطش السوق لهذه الطروحات حيث تنشيط جانب العرض مقابل زخم الذى يشهده الطلب فى البورصة، مشيراً أن ذلك يرفع من السيولة فى السوق مما يزيد من عمقها وجاذبيتها للمستثمر الأجنبى.

“برنامج الطروحات يحتاج إلى توحيد سعر الصرف بالإضافة إلى وضع خطة تسويقية جيدة له” بحسب ما قاله محمد عياد، العضو المنتدب بشركة برايم القابضة للاستثمارات.

واستبعد تحقيق المستهدف المعلن من الصفقات، بسبب التباطؤ فى تنفيذ البرنامج وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية وسعر الصرف للمستثمرين.

أضاف أن القطاعات ضمن برنامج الطروحات الأسهل فى التخارج، قطاع البتروكيماويات والزراعة بالإضافة إلى قطاع الأغذية والصناعات البترولية.

ويرى محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية، إن السوق يحتاج إلى طرح جزء من الشركات فى البورصة غير الحصة التى سيتم بيعها لمستثمر استراتيجى، لرفع كفاءته وزيادة السيولة.

أوضح أن ذلك سيجذب شريحة جديدة وبالتالى زيادة شهية الأجانب فى دخول السوق المصرى وتوفير الدولار بشكل مستمر.

أضاف:“البورصة متعطشة لدخول شركات جديدة وتستوعب أى طروحات رغم الظروف الاقتصادية التى تشهدها البلاد، وخاصة أن جانب العرض أقل بكثير من التعطش الموجود بجانب الطلب فى السوق”.

وقال إن التخارج من قطاعات البتروكيماويات والأدوية والبنوك أسهل، حيث تتكون غالبية إيراداتهم من الصادرات بالعملة الأجنبية ما يضع شركاتها أولوية فى اقتناصها بالنسبة للمستثمر الاستراتيجى.

وذكر أنه يجب مراعاة فجوة السعر بين السوقين الرسمى والموازى للدولار، عند تقييم الشركات الجاهزة للطرح بما يخفض المخاطر التى يتعرض لها المستثمر.

“بيع حصص الحكومة لمستثمر استراتيجى ما هى إلا مرحلة أولى لحل مشكلة نقص الدولار” بحسب ما قالته راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.

أوضحت أن الهدف الأساسى للدولة زيادة عمق السوق عن طريق طرح الشركات للأفراد والمؤسسات فى السوق الثانوى ما يساعد على توفير السيولة وزيادة عمق البورصة وينتج عنه زيادة دخول المستثمرين الأجانب وتوفير السيولة الدولارية بشكل مستمر.

وترى حامد أن هناك قطاعات يسهل بيع حصص منها، كقطاع الأسمدة مع امتلاك الحكومة لحصص كبيرة فى شركات كثيرة بهذا القطاع مثل شركة كيما، والتى تمتلك فيها نحو 70%.

لكن بحسب وثيقة ملكية الدولية فإن الأسمدة من القطاعات الاستراتيجية التى ستحافظ الدولة على تواجدها بها مع إتاحة زيادة مساهمة القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن قطاع العقارات أيضاً به العديد من الشركات الصغيرة، والتى تملكها الحكومة ومن الممكن أن تكون محط أنظار الاستحواذات وتكوين كيانات عملاقة يمكن التخارج منها لصالح المستثمرين، بالإضافة إلى قطاع البنوك كبنك القاهرة.

وفى الوقت الحالى تدرس الشركة القابضة للتشييد دمج شركتين تابعتين لها وهما“المعادي للتنمية والتعمير” و” النصر للإسكان والتعمير”، تمهيدًا لضمهما لصندوق ما قبل الطروحات وجذب مستثمرين استراتيجين.

وترى حامد أن هناك فرصة لجمع 5 مليارات دولار من الطروحات خلال العام المالى الحالى، فى ظل وجود أكثر من 800 شركة عامة أو تابعة لجهات عامة يمكن التخارج منها، لكنها ذكرت أنه يجب حل أزمة تسعير الدولار لأنها أثرت على المستثمرين رغم المحفزات التى أقرت الحكومة والتعديلات التشريعية.

وتسعى مصر فى الوقت الحالى لتفعيل مبدأ الحياد التنافسى عبر تشريع يقضى على التمييز الضريبى بين الشركات بغض النظر عن ملكيتها، وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة.

وأشارت إلى أن قطاع الطاقة النظيفة جاذب للمستثمرين، وخاصة بعد توقيع اتفاقيات بنهاية عام 2022 خلال مؤتمر“COP27” بقيمة 80 مليار دولار، وهناك استثمارات بدأت بالفعل فى التنفيذ خلال العام الماضى مما يزيد من جاذبية الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى.

وقال أحمد مرشد، رئيس قطاع الاستشارات المالية بشركة أزيموت لإدارة الأصول، إن طبيعة الأصول المطروحة وقيمتها تجعل المستهدفات واقعية.

وذكرأن طرح الشركات بالبورصة سيزيد من كفاءة السوق حيث سيوفر شركات جديدة بالسوق، ويجذب مستثمرين جدد مما يشجع صغار وكبار المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول بالسوق.

ويرى مرشد أنه بمجرد تحرير سعر الصرف فإن العوامل الاقتصادية الحالية تتوافق بنسبة كبيرة مع تنفيذ برنامج الطروحات، خاصة مع الأداء الجيد للبورصة خلال 2023.

وحقق مؤشر البورصة الرئيسى EGX30، أداء تاريخى خلال العام الماضى وضعه ضمن الأفضل عالميًا بارتفاع 70.5%، مع ارتفاع رأس المال السوقى بنحو 700 مليار جنيه ليصل إلى وقفز رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة إلى 1.7 تريليون جنيه مقابل 961 مليار جنيه فى 2022.