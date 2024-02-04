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احتيال بتقنية التزييف العميق يكلف شركة عالمية 26 مليون دولار

2/4/2024 4:16:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) خسرت شركة متعددة الجنسيات 200 مليون دولار هونغ كونغ (26 مليون دولار أميركي) بعد أن خدع محتالون موظفيها في هونغ كونغ بمكالمة فيديو جماعية مزيفة عبر تقنية التزييف العميق، وفقاً لصحيفة“ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.

وذكرت الصحيفة اليوم الأحد نقلاً عن شرطة المدينة أن المحتالين انتحلوا، عبر هذه التقنية، شخصية المدير المالي للشركة وأشخاص آخرين في المكالمة باستخدام لقطات عامة وأقنعوا الضحية بإجراء ما مجموعه 15 تحويلاً إلى 5 حسابات مصرفية في هونغ كونغ.

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وذكرت الصحيفة أن الإدارة المالية للشركة تلقت ما يبدو أنها رسالة تصيد يُزعم أنها من المدير المالي للشركة ومقره المملكة المتحدة في منتصف يناير. ولم تحدد الشرطة هوية الشركة أو الموظفين.


المصدر:

MENAFN04022024000202011048ID1107806884

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