احتيال بتقنية التزييف العميق يكلف شركة عالمية 26 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خسرت شركة متعددة الجنسيات 200 مليون دولار هونغ كونغ (26 مليون دولار أميركي) بعد أن خدع محتالون موظفيها في هونغ كونغ بمكالمة فيديو جماعية مزيفة عبر تقنية التزييف العميق، وفقاً لصحيفة“ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.
وذكرت الصحيفة اليوم الأحد نقلاً عن شرطة المدينة أن المحتالين انتحلوا، عبر هذه التقنية، شخصية المدير المالي للشركة وأشخاص آخرين في المكالمة باستخدام لقطات عامة وأقنعوا الضحية بإجراء ما مجموعه 15 تحويلاً إلى 5 حسابات مصرفية في هونغ كونغ.
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وذكرت الصحيفة أن الإدارة المالية للشركة تلقت ما يبدو أنها رسالة تصيد يُزعم أنها من المدير المالي للشركة ومقره المملكة المتحدة في منتصف يناير. ولم تحدد الشرطة هوية الشركة أو الموظفين.
المصدر:
MENAFN04022024000202011048ID1107806884
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