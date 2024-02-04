الاستثمار الفندقى أسرع حلول المطورين العقاريين لزيادة الإيرادات

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركات تتوسع فى الوحدات الفندقية للاستفادة من مبادرة“البيع بالدولار”
لجأت شركات التطوير العقارى للتوسع فى شق الاستثمار الفندقى بمشروعاتها، فى محاولة للاستفادة من نمو الإقبال السياحى على السوق المصرى بالإضافة إلى زيادة الموارد الدولارية للشركات فى ظل خطة الحكومة للسماح للمطورين ببيع الوحدات بالدولار.
الوحدات الفندقية توفر فرصة لشركات الاستثمار العقارى للاستفادة من المبادرة الحكومية المرتقبة والتى سوف تسمح للشركات ببيع الوحدات العقارية بالدولار، سواء للمصريين فى الخارج أو الأجانب، حيث تعتبر الوحدات الفندقية هى المنتج الأعلى طلبا بالنسبة للعملاء الأجانب وخاصة العرب.
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وقال أيمن سامى، رئيس مكتب شركة“جيه إل إل مصر” للاستشارات العقارية، إن عام 2024 سوف يشهد توسع المطورين العقاريين فى الاستثمار بالشق الفندقى فى ظل خطة الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية إلى 500 ألف غرفة بحلول 2030 بدلاً من 230 ألف غرفة حاليا.
وأضاف سامى، أن الوحدات الفندقية فى المشروعات العقارية تعتبر أفضل الحلول لمواجهة أزمة ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، حيث تضمن إقبالا من العملاء العرب والأجانب، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار ما يوفر موارد دولارية مضمونة للمطورين.
وتستهدف مصر مضاعفة عدد الغرف الفندقية إلى 500 ألف غرفة بحلول 2030 من نحو 230 ألف غرفة فى يونيو الماضى، ولدعم ذلك توافقت وزارتى“المالية” و”السياحة” أن يطلق البنك المركزى مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، فى القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.
وقالت شركة“جيه إل إل” فى تقريرها عن أداء سوق العقارات فى القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023، إن قطاع الضيافة واصل تحقيق معدلات إشغال قوية، حيث ارتفعت معدلات الإشغال إلى 68%، مقارنة بنسبة 61% خلال نفس الفترة من عام 2022. الإقبال على الشقق الفندقية يخالف توقعات موسم الشتاء
ووفقًا لتقرير“جيه إل إل”، ارتفعت إيرادات الغرفة المتاحة بنحو 8% خلال الربع الثالث من 2023، لتصل إلى حوالى 95 دولاراً أمريكياً على الرغم من انخفاض متوسط أسعار الغرف اليومية فى القاهرة بواقع 3%“مقارنةً بالعام الماضى” ليصل إلى 144 دولاراً.
وقال سامى:“أدى استقبال مصر المذهل والمثير للإعجاب لما يقرب من 7 ملايين زائر خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 إلى تجديد نشاط سوق العقارات بالقاهرة”.
وأعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن مصر استقبلت 14.9 مليون سائح خلال عام 2023، ليسجل العام الماضى أرقاما قياسية بالنسبة لحجم السياحة الوافدة إلى مصر، ومن المستهدف مضاعفة أعداد السياح إلى 30 مليون سائح.
وأضاف عيسى، خلال اجتماع لمجلس الوزراء فى يناير الماضى، إن الرقم القياسى لحجم السياحة الوافدة إلى مصر كان فى عام 2010 يسجل 14.731 مليون سائح. عبد العظيم: ارتفاع الطلب على المنتج الفندقى يدعم توسعات المطورين
فيما يرى الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقارى، إن الاستثمار فى القطاع الفندقى سيشهد إقبالا من المطورين العقاريين فى ظل الطلب المتزايد الذى تشهده مصر على الشقق الفندقية.
وتابع عبد العظيم:“الاستثمار الفندقى خلال الفترات السابقة لم ينل الرواج الذى يحتاجه لكن خلال الفترة الحالية بدأ يشهد زخما كبيرًا نظرًا إلى أهميته وموارده الدولارية المضمونة والتى سوف تساعد فى نمو إيرادات الشركات العقارية”.
وأضاف عبد العظيم:“عندما يزاد الإقبال السياحى على مصر تزداد الحاجة إلى الشقق الفندقية، وبالتالى ارتفع الاتجاه لإنشاء الفنادق والمشروعات العقارية التى توفر وحدات فندقية بمستوى تشطيب مرتفع لتلبية احتياجات السوق”. عصام: الإسكان الفندقى هو مستقبل الاستثمار العقارى فى مصر
وقالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن عددا كبيرا من شركات القطاع العقارى بدأ الاستثمار فى الشق الفندقى، ومن المتوقع أن نشهد إقبالا أكبر من المطورين فى عام 2024 لتطوير أجزاء فندقية بمشروعاتهم.
وأوضحت عصام، أن الإسكان الفندقى هو مستقبل الاستثمار العقارى حيث توجد فجوة كبيرة بين ما تم إنتاجه وما يحتاجه السوق من الوحدات الفندقية خاصةً فى المناطق القريبة من المقاصد السياحية المصرية.
وأشارت إلى توافر الفرص الاستثمارية التى تمكن المطورين من تنفيذ مشروعات فندقية جديدة خاصة بمنطقة غرب القاهرة بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير.
وقالت عصام، إن محافظات الجنوب وخاصة أسوان تعتبر من أبرز المناطق الاستثمارية التى يمكن أن تشهد تنفيذ مشروعات عقارية تضم أجزاءا فندقية، ومن المتوقع زيادة إقبال المطورين على تنمية مشروعات فى الأماكن السياحية بصعيد مصر خلال الفترة المقبلة.
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