الاستثمار الفندقى أسرع حلول المطورين العقاريين لزيادة الإيرادات

لجأت شركات التطوير العقارى للتوسع فى شق الاستثمار الفندقى بمشروعاتها، فى محاولة للاستفادة من نمو الإقبال السياحى على السوق المصرى بالإضافة إلى زيادة الموارد الدولارية للشركات فى ظل خطة الحكومة للسماح للمطورين ببيع الوحدات بالدولار.

الوحدات الفندقية توفر فرصة لشركات الاستثمار العقارى للاستفادة من المبادرة الحكومية المرتقبة والتى سوف تسمح للشركات ببيع الوحدات العقارية بالدولار، سواء للمصريين فى الخارج أو الأجانب، حيث تعتبر الوحدات الفندقية هى المنتج الأعلى طلبا بالنسبة للعملاء الأجانب وخاصة العرب.

موضوعات“مورجان ستانلى”: رفع الفائدة بمصر إشارة لاستهداف التضخم ومرونة سعر الصرف الدولار يتراجع إلى 62.85 جنيه بالسوق الموازية اليوم الأحد ((مدينة مصر)) تستهدف إسناد عقود مقاولات جديدة بنحو 10 مليارات جنيه العام الجارى

وقال أيمن سامى، رئيس مكتب شركة“جيه إل إل مصر” للاستشارات العقارية، إن عام 2024 سوف يشهد توسع المطورين العقاريين فى الاستثمار بالشق الفندقى فى ظل خطة الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية إلى 500 ألف غرفة بحلول 2030 بدلاً من 230 ألف غرفة حاليا.

وأضاف سامى، أن الوحدات الفندقية فى المشروعات العقارية تعتبر أفضل الحلول لمواجهة أزمة ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، حيث تضمن إقبالا من العملاء العرب والأجانب، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار ما يوفر موارد دولارية مضمونة للمطورين.

وتستهدف مصر مضاعفة عدد الغرف الفندقية إلى 500 ألف غرفة بحلول 2030 من نحو 230 ألف غرفة فى يونيو الماضى، ولدعم ذلك توافقت وزارتى“المالية” و”السياحة” أن يطلق البنك المركزى مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، فى القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.

وقالت شركة“جيه إل إل” فى تقريرها عن أداء سوق العقارات فى القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023، إن قطاع الضيافة واصل تحقيق معدلات إشغال قوية، حيث ارتفعت معدلات الإشغال إلى 68%، مقارنة بنسبة 61% خلال نفس الفترة من عام 2022.

ووفقًا لتقرير“جيه إل إل”، ارتفعت إيرادات الغرفة المتاحة بنحو 8% خلال الربع الثالث من 2023، لتصل إلى حوالى 95 دولاراً أمريكياً على الرغم من انخفاض متوسط أسعار الغرف اليومية فى القاهرة بواقع 3%“مقارنةً بالعام الماضى” ليصل إلى 144 دولاراً.

وقال سامى:“أدى استقبال مصر المذهل والمثير للإعجاب لما يقرب من 7 ملايين زائر خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 إلى تجديد نشاط سوق العقارات بالقاهرة”.

وأعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن مصر استقبلت 14.9 مليون سائح خلال عام 2023، ليسجل العام الماضى أرقاما قياسية بالنسبة لحجم السياحة الوافدة إلى مصر، ومن المستهدف مضاعفة أعداد السياح إلى 30 مليون سائح.

وأضاف عيسى، خلال اجتماع لمجلس الوزراء فى يناير الماضى، إن الرقم القياسى لحجم السياحة الوافدة إلى مصر كان فى عام 2010 يسجل 14.731 مليون سائح.

فيما يرى الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقارى، إن الاستثمار فى القطاع الفندقى سيشهد إقبالا من المطورين العقاريين فى ظل الطلب المتزايد الذى تشهده مصر على الشقق الفندقية.

وتابع عبد العظيم:“الاستثمار الفندقى خلال الفترات السابقة لم ينل الرواج الذى يحتاجه لكن خلال الفترة الحالية بدأ يشهد زخما كبيرًا نظرًا إلى أهميته وموارده الدولارية المضمونة والتى سوف تساعد فى نمو إيرادات الشركات العقارية”.

وأضاف عبد العظيم:“عندما يزاد الإقبال السياحى على مصر تزداد الحاجة إلى الشقق الفندقية، وبالتالى ارتفع الاتجاه لإنشاء الفنادق والمشروعات العقارية التى توفر وحدات فندقية بمستوى تشطيب مرتفع لتلبية احتياجات السوق”.

وقالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن عددا كبيرا من شركات القطاع العقارى بدأ الاستثمار فى الشق الفندقى، ومن المتوقع أن نشهد إقبالا أكبر من المطورين فى عام 2024 لتطوير أجزاء فندقية بمشروعاتهم.

وأوضحت عصام، أن الإسكان الفندقى هو مستقبل الاستثمار العقارى حيث توجد فجوة كبيرة بين ما تم إنتاجه وما يحتاجه السوق من الوحدات الفندقية خاصةً فى المناطق القريبة من المقاصد السياحية المصرية.

وأشارت إلى توافر الفرص الاستثمارية التى تمكن المطورين من تنفيذ مشروعات فندقية جديدة خاصة بمنطقة غرب القاهرة بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وقالت عصام، إن محافظات الجنوب وخاصة أسوان تعتبر من أبرز المناطق الاستثمارية التى يمكن أن تشهد تنفيذ مشروعات عقارية تضم أجزاءا فندقية، ومن المتوقع زيادة إقبال المطورين على تنمية مشروعات فى الأماكن السياحية بصعيد مصر خلال الفترة المقبلة.