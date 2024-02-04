العضو المنتدب: الأولى تستهدف 3 مليارات جنيه تمويلات عقارية خلال 2024

قال أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى“الأولى”، إن الشركة تستهدف منح تمويلات عقارية بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام الجارى، وذلك ضمن خطتها للتوسع بمحفظة تمويلاتها.

وأضاف عبد الحميد لـ”البورصة”، أن تمويلات الشركة بلغت 2.6 مليار جنيه خلال عام 2023، متجاوزة المستهدف والذى بلغ 1.6 مليار جنيه، وبلغت الأرباح 160 مليون جنيه مقابل 126 مليون أرباحا مستهدفة.

موضوعات“مورجان ستانلى”: رفع الفائدة بمصر إشارة لاستهداف التضخم ومرونة سعر الصرف الدولار يتراجع إلى 62.85 جنيه بالسوق الموازية اليوم الأحد ((مدينة مصر)) تستهدف إسناد عقود مقاولات جديدة بنحو 10 مليارات جنيه العام الجارى

وأوضح أن المحافظ العقارية استحوذت على حوالى 90% من إجمالى تمويلات“الأولى” خلال العام الماضى، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يصاحبه ارتفاع معدلات الطلب على المحافظ العقارية.

وقال عبد الحميد، إن المطور العقارى يلجأ لبيع المحافظ العقارية للحصول على السيولة اللازمة للإسراع بمعدلات الإنشاءات والتنفيذ بمشروعاته، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى من ارتفاع أسعار مواد البناء.

وأضاف أن شركات التطوير تفضل بيع المحافظ العقارية لمواجهة الارتفاعات المستمرة فى تكلفة التنفيذ، لتتولى شركات التمويل العقارى مسئولية تحصيل الأقساط من العملاء.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى إحجام الأفراد عن التمويل العقارى، فى مقابل زيادة حجم المحافظ العقارية.

وقال إن شركة“الأولى” قررت تأجيل برنامج التوريق فى الوقت الحالى نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، موضحا أن الشركة لديها تسهيلات قائمة لدى البنوك بقيمة 1.5 مليار جنيه والمستهدف زيادتها إلى 3.5 مليار جنيه خلال العام الجارى.

وأضاف أن نسبة تعثر عملاء الشركة فى السداد بلغت 1.5% تقريبا خلال عام 2023، معتبرا أنها نسبة ضئيلة، وذلك نتيجة الجهود التى قامت بها الشركة مع العملاء المتعثرين والحرص على التعامل مع عملاء لديهم القدرة على السداد.

وأوضح عبد الحميد، أن الشركة تمكنت من بيع أصول انتقلت ملكيتها إليها بقيمة 30 مليون جنيه وذلك من خلال مزادات، مشيرا إلى أن الشركة مازال لديها أصولا بقيمة 6 ملايين جنيه أغلبها وحدات سكنية.

وقال إن هناك عدة آليات وحلول تضمن تمويل الوحدات تحت الإنشاء، أبرزها وضع نظام حاسب آلى للاستعلام عن الوحدات لمنع التمويل المزدوج، والحل الثانى وضع ضمانات فى العقد تلزم كافة الأطراف بتحمل تكلفة التمويل فى حالة عدم الالتزام بشروط التعاقد.

وأضاف عبد الحميد، أن 95% من مبيعات الوحدات العقارية فى مصر لا تدخل ضمن التمويل العقارى، بسبب عدم تمويل الوحدات تحت الإنشاء منذ عام 2007 لمنع التمويل المزدوج.

وأوضح أن السبب الرئيسى لوقف تمويل الوحدات تحت الإنشاء يتمثل في ما تتعرض له شركات التمويل العقارى من مشاكل مع العملاء، نتيجه تأخر بعض المطورين فى الالتزام بمواعيد التسليم وبالتالى توقف العميل عن السداد.

وأشار إلى ضرورة أن يتضمن العقد ضمانة من المطور بتحمل تكلفة التمويل فى حالة عدم التزامه بمواعيد التسليم المتفق عليها فى العقد.

وقال إن شركة“الأولى” لديها 3 آليات للتحوط من التعثر، وهى شيكات العملاء، والتزام المطور بتحمل السداد فى حالة امتناع العميل عن السداد، بالإضافة إلى التأمين على محفظة التمويلات ضد مخاطر عدم السداد.

وأضاف أن الارتفاعات المستمرة فى الأسعار أدت لزيادة الأعباء المالية على الأفراد وبالتالى تراجع القدرة الشرائية، نتيجه زيادة أعباء الدين وارتفاع قيمة القسط مقابل الدخل الشهرى.

وأوضح أن الارتفاع المتزايد فى أسعار العقارات بكل أنواعها من سكنى وتجارى وإدارى، مع أعباء التمويل دفع عدد كبير من العملاء للاستثمار فى أوجه استثمارية اخرى مثل الذهب.

وقال إنه على الرغم من الظروف الراهنة التى تعوق قدرة الأفراد على التمويل البنكى، فإن مستهدفات الشركة للعام الجارى تقوم على 30% من محفظة التمويلات للأفراد، و70% للمحافظ العقارية.

وأضاف أن الشركة تركز على منتج“إعادة التمويل” والذى يستفيد منه الأفراد وخاصة المستثمرين لاحتياجهم إلى سيولة من خلال شراء أصول مملوكة لهم وغير مستغلة، مقابل 80% من قيمة الأصل، وإعادة تأجيرها لنفس العميل خلال مدة تصل 10 سنوات تنتهى بإعادة تملكه للأصل.

وأوضح أنه يوجد إقبال من المستثمرين على برامج“إعادة التمويل” والذى يساعد العميل فى توفير ما يحتاجه من سيولة من خلال استثمار أصول غير مستغلة، وذلك فى ظل زيادة أعباء التمويل.

وقال عبد الحميد، إن هدف الشركة منذ إنشائها تمويل محدودى ومتوسطى الدخل حيث أن الشركة مملوكة للدولة، وتم إضافة هدف جديد وهو أن تتعامل الشركة مع كل من يصلح أن يحصل على التمويل العقارى، ولذا تم إضافة عملاء جدد من ذوى الدخل فوق المتوسط والمرتفع مما ساهم فى زيادة حجم أعمال الشركة.

وأضاف أن الشركة سارت على نفس النهج من حيث عدم التمييز بين أصحاب الدخول، وبدأت التعامل مع العملاء من حيث المنتجات التى تناسب كلا منهم، موضحا أن الشركة تحقق من تمويل العملاء ذوى الدخل المرتفع وفوق المتوسط عائدا مرتفعا.