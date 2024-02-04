تاريخ الأزمات الاقتصادية فى مصر

تعيش مصر أزمة اقتصادية منذ نحو عامين مظهرها الأساسى اختلال سعر العملة وارتفاع التضخم لمستويات تاريخية، وهى أزمة مشابهة لما كانت عليه الأمور فى العامين 2015 و2016، ومن قبلهما فى 2003، وتكرار للأوضاع فى عقد الثمانينيات من القرن الماضى.

وقد يعتقد البعض أن هذا النوع من الأزمات المرتبط بالتضخم وانهيار سعر العملة وليد العصر الحديث أو أنه من الأزمات المستجدة، لكن مصر صاحبة التاريخ الطويل والمشهور بين حضارات العالم القديم لها تاريخ طويل أيضًا مع هذا النوع من الأزمات، والتى كانت تتراوح بين الاعتدال والشدة التى تصل إلى حد المجاعة.

موضوعات“مورجان ستانلى”: رفع الفائدة بمصر إشارة لاستهداف التضخم ومرونة سعر الصرف الدولار يتراجع إلى 62.85 جنيه بالسوق الموازية اليوم الأحد ((مدينة مصر)) تستهدف إسناد عقود مقاولات جديدة بنحو 10 مليارات جنيه العام الجارى

وعلى مدار القرون لعب انتظام فيضان النيل وقرارات الحكام والإجراءات الإدارية دور البطولة فى التمهيد للأزمات الاقتصادية وإطلاقها، والقضاء عليها أيضًا.

قال تقى الدين المقريزى فى كتابه إغاثة الأمة بكشف الغمة، إنه فى عهد أونجور بن الإخشيد فى زمن الدولة الإخشيدية عام 954، تراجع منسوب النيل مما تسبب فى تلف المحاصيل، فتعاظمت الأسعار فى شهر رمضان وحدث تضخم كبير فى أسعار الأغذية.

تابع المقريزى، أنه فى عهد على بن الإخشيد عام 963، بيع ما كان بدينار واحد بثلاثة، وتضخم أسعار القمح، فكان الويبتان“64 كيلوجرام” من القمح بدينار كامل.

وتابعت الأوضاع الاقتصادية بالتدهور بسبب انخفاض منسوب النيل وكثرة الاضطرابات حتى عام 966، وصل سعر ويبة القمح“32 كيلوجرام” بدينار.

وذكر أن الأزمة الاقتصادية تم حلها بسبب ارسال المعز لدين الله الفاطمى عساكره من المغرب ودخل جوهر بن عبد الله الرومى إلى القاهرة وجمع سماسرة الغلات فى مكان واحد ووحد الأسعار وزادت الرقابة وفرضت عقوبات على السماسرة وحلت الأزمة عام 972.

طبقاً لكتاب اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء للمقريزى، أصر الخليفة المعز لدين الله الفاطمى حين قدم مصر على ألا يقبض الخراج إلا بالدينار المعزى، فانحطت قيمته، رغم أنه كان أكثر وزن وأشد نقاوة في عيار الذهب، وأدى هذا الإجراء لسحب العملة القديمة وبيعها بأقل من قيمتها، وهكذا جنت الخلافة الفاطمية مزيدًا من الأموال، وضمنت نجاح تحول النظام النقدي من عملة لأخرى مع ضمان هيمنة عملتها الجديدة لتودع مصر آخر عملة ذهبية في العصر العباسي.

أضاف المقريزى أنه فى زمن الحاكم بأمر الله عام 997 ميلادية، بدأت بوادر أزمة اقتصادية جديدة بسبب انخفاض منسوب النيل، فوصل سعر الخبز أربعة أرطال“1.8 كيلو” بدرهم.

ويمكن أن نشبه ما حدث فى عام 1005، بالسوق السوداء حالياً، قال المقريزى إن الدنانير ندرت فى تلك الفترة، وبدأ الناس يبيعونها بأعلى الأسعار بـ”نظام المزايدة”، فزاد سعر الدينار إلى 26 درهما وتابع الزيادة حتى وصل إلى 34 درهم عام 1007، وتم حل الأزمة بعد أن أمر الحاكم بإنزال 20 صندوقاً من بيت المال، وتم توحيد سعر صرف الدراهم، فتم صك درهم جديد بسعر أربع“دراهم مزايدة”، وعاد يصرف الدينار بـ18 درهم.



وتابع:“أمر الحاكم أن يباع 5.44 كيلوجرام من الخبز بدرهم جديد واحد”.

ثم ارتفعت الأسعار من جديد، فجمع الحاكم الغلال والطحانين والخبازين، وجمع كل الغلال وأمر ألا تباع للطحانين لمنع الاحتكار والتخزين، وتم تسعيرها من الحاكم، فبيع الكيس الكبير من القمح بدينار، وفرضت عقوبات على المغالين.

وذكر أنه بعد أن كثر الخبز بين الناس وكان سعره فى متناول اليد، بدأ بالنفاذ من السوق من جديد، وزاد سعر كيس الدقيق إلى دينار ونصف، و 2.72 كيلوجرام من الخبز بدرهم.

وتابعت الأسعار بالتضخم، حتى وصل كيس الدقيق الكبير 6 دنانير، وكيس القمح بـ 4 دنانير، والأرز الـ 36 كيلوجرام بدينار واحد، ولحم البقر 0.68 كيلو بدرهم، ولحم الضأن 0.45 كيلوجرام بدرهم، والبصل ارتفع سعره فوصل 4.5 كيلو بدرهم.

وحلت المشكلة حين فرض الحاكم عقوبات على من يجد فى منزله قمح مخزن، وأمر بإرسالها إلى قصره ليتم توزيعها، فوزع القمح وشبع الناس وحلت الأزمة.

وظهرت أزمة“عرض وطلب” فى زمن الخليفة المستنصر، فقال المقريزى إنه فى عهد الخليفة المستنصر، انخفض منسوب النيل من جديد عام 1053 ميلادية، ونضب مخزون الدولة من الغلات، فكان يرفع الخبازين سعر الخبز بسبب ندرته، فوضع الخبازين الأربعة أرطال من“1.8 كيلو” الخبز بدرهم وقليل.

وذكر أنه تم حل الأزمة حين تم تغريم عريف الخبازين وصرفه من العرافة، فباع بعض التجار الـ 2.27 كيلو خبز بدرهم فباع الكل مثله خوفا من فساد بضاعتهم، ثم بيع الـ 2.72 كيلو خبز بدرهم، حتى وصل 4.5 كيلو بدرهم.

وأضاف أنه فى زمن الخليفة الفاطمى الثانى المعروف بالمستنصر بالله وقعت أزمة اقتصادية طاحنة، ووصل سعر رغيف الخبز بـ 15 دينارا، وسعر الـ 150 كيلو قمح بـ 80 دينارا، ولم تحل الأزمة الاقتصادية حتى تم حل أزمة احتكار الغلة، ووزع التجار والطحانين الخبز المحتكر، وتم تعمير السوق ورخصت الأسعار، وانخفض سعر الـ 1.8 كيلو خبز بدرهم، ثم الـ 3.6 كيلو خبز بدرهم.

وأشار إلى أن الأزمات الاقتصادية اشتدت فى زمن الفاطميين، حيث كانت أكثر الفترات التي عانت فيها مصر من أزمات اقتصادية، فبعد الأزمة فى زمن المستنصر بالله, جاءت أزمة اقتصادية فى زمن الخليفة الآمر بأحكام الله، وتلاه غلاء آخر في زمن الحافظ لدين الله وآخر في زمن الفائز بنصر الله.

يمكن تشبيه الهجرة إلى المحافظات الجاذبة للسكان وازدياد الازدحام فيها وقلة الموارد الاقتصادية مقارنة بأعداد الأشخاص بالأزمة التى حدثت فى فترة حكم أبو بكر بن أيوب.

استرسل المقريزى فى كتابه، أن أول الأزمات الاقتصادية فى حكم الأيوبيين كانت فى عام 1200 أثناء حكم أبو بكر بن أيوب وكان بسبب انخفاض منسوب النيل وتزاحم الناس فى القاهرة هرباً من الجوع فى القرى.

وأضاف أن رأس البقرة بيع بـ 70 دينار، واردب القمح بـ 80 دينارا، وحلت الأزمة الاقتصادية بعد ثلاث سنوات حين وزع أرباب المال القوت على الفقراء، وبيعت الدجاجة بـ 2.5 دينار، وبيع 0.45 كيلو الخبز بدرهم ونصف ومرت الأزمة.

ويمكن تشبيه أزمة“زيادة الإنفاق” و”قلة المال” الحالية بنفس الوضع فى عهد السلطان المملوكى العادل كتبغا.

قال المقريزى إن الدولة المملوكية لم تسلم من الأزمات الاقتصادية، ففى عام 1296، أثناء عهد السلطان العادل كتبغا، جف المطر فى البلاد بين الإسكندرية وليبيا، وحلت أزمة اقتصادية بسبب قلة المواد الغذائية.

وأضاف أن الأسعار زادت بشدة، حتى وصل سعر 150 كيلو قمح بـ 100 درهم، والشعير بـ 60 درهم، والفول بـ 50 درهم، واللحم بـ 3 دراهم، ورجع السبب إلى قلة الأموال فى البلد وزيادة الإنفاق، وزادت أسعار البضائع وتضخمت أسعارها على الناس.

وذكر أن الناس كانوا يطمحون إلى الحصاد القادم لتخفيف حدة الأزمة، فحلت آفة أفسدت المحصول، وزاد سعر السكر والعسل، وبيعت الدجاجة بـ 30 درهم، والبطيخة بـ 40 درهم، والبيض كل ثلاث بيضات بدرهم، وزاد سعر القمح حتى وصل الـ 150 كيلو بـ 190 درهم، والفول والعدس إلى 120 درهم للـ 150 كيلو.

وتابع أن أسعار الفاكهة تضاعفت أربع مرات، وتم حل الأزمة الاقتصادية حين وزع الأمراء الطعام والمخزون على الشعب، وتضخمت قبلها أسعار الأدوية بسبب تفشى الأمراض، فكان يبيع العطار فى اليوم الواحد 32 ألف درهم دواء.

وفسر أن من الأسباب الجوهرية لحل الأزمة أن فخر الدين الطنبغا فتح مزارع الفول للعامة ليأكلوا منها، وبدأت الأزمة تنحل حتى باع التجار الـ 90 طن قمح بنفس سعر الـ 22.5 طن.

ومن أسباب الأزمة الاقتصادية آنذاك، هو زيادة الضرائب من الولاة والمحتسبين والقضاة، وبدأ الناس يعبثون فى وزن النقود وقلت أسعارها.

ووقعت أزمة اقتصادية أخرى فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وتم حلها بسبب دعم السلطان شهر للناس، وتركهم شهر. حتى خفت الأزمة واستقرت الأسعار.

قال جرجى زيدان فى كتابه مصر العثمانية واصفاً حالها حين حضر سليم الأول، أول سلاطين العثمانين فى مصر بعد عهد قنصوه الغورى، إن مصر كانت فى غاية الاضطراب، وانخفضت قيمة العملة حتى تحولت من ذهب إلى نحاس وفضة ورصاص.

وتابع أنه تم تسليم دار الضرب إلى شخص يسمى جمال الدين، فعبث بأموال الدولة، وصك الكثير من العملات حتى لم يصبح لها قيمة، ثم شُنق وتولى مكانه يعقوب اليهودى، فاتخذ نفس النهج حتى مات.

وذكر أن يعقوب اليهودى كان يفرض على الأغنياء من بلاد الشام وحلب أضعاف الضرائب الذى يأخذها من المصريين، فضعف الإقبال على مصر، وبدأ الأغنياء يرحلون منها من ظلم النواب.

وكان يفرض على تجار الهند عشرة أضعاف ما يفرضه على التجار العاديين، فامتنع التجار عن التجارة فى مصر، وقلت الأصناف التى تدخل إلى مصر كالأرز، وفرض ضريبة على كل كيلو من القمح من البائع والمشترى، وكذلك على البطيخ والرمان.

وأخذ نقود من يعقوب المستمسك بالله أحد خلفاء الدولة العباسية فى القاهرة، حتى دخل دار الضرب فى جملة من الديون.

وأضاف أن يعقوب اليهودى سجن الكثير من الأشخاص بسبب المال، وزادت الضرائب حتى طالت جميع العمال، حتى جمع الكثير من الأموال.

وتابع : كان يعقوب اليهودى يصرف تلك الأموال على عمائر ليس بها نفع للناس ويزخرف الحيطان والسقوف بالذهب.

ذكر زيدان أنه فى فترة حكم أحمد باشا، زادت صناعة النحاس كثيراً، وأنشأ السلطان معامل وكرس كثير من العمال لتلك الصناعة، وصدر النحاس إلى السودان وباقى بلاد أفريقيا، وأجبر المصريين على دفع ضريبة ثمن صناعة النحاس، فقلت النقود فى الدولة.

وفسر أن تلك الضريبة كانت“ثقلاً كبيراً” على كاهل المصريين، مما سبب قلة النقود فى البلاد، وتضخمت أسعار الحبوب والمأكولات.

لدى مصر تاريخ طويل من مشكلات سعر الصرف، وإن كانت الأمور فى العصر الحديث مرتبطة بالدولار إلا أنها كانت مرتبطة بالعملات الذهبية فى العصور السابقة.

ويقول جرجى زيدان فى كتابه مصر العثمانية، إن المعاملة فى مصر عند الفتح الإسلامى كانت بالدرهم وكان من الفضة، والدينار من الذهب، فكان يصرف الدينار بـ 10 دراهم، حتى كثرت الفضة وأصبح يصرف بـ 12 درهم فى أيام بنى أمية.

وتابع أنه أصبح بـ 15 درهم أوائل أيام بنى العباس، ثم 20 درهم وواصل الارتفاع حتى كان 30 درهم.

ودخلت الكثير من النقود البلاد الإسلامية وانتشرت عملات جديدة كالـ”بندقى”، والـ”بنتو”، والإفرنجة والمصرى وكلها من الذهب بالإضافة إلى الأنصاف الفضية.

وأضاف أنه كانت هناك نقود فضية تعرف بالدراهم وتستخدم للمبيعات الصغرى وتقدر أسعارها بأسعار العملات الأجنبية أو الدينار.

كان الدينار فى نهاية القرن الثانى عشر الهجرى يساوى 110 من عملة الأنصاف، والبندقى يساوى 225 نصف، والبنتو 400 نصف، وكانت الأنصاف تقل قيمتها بتوالى الأعوام مع ثبات قيمة الذهب.

واستخدم المصريون الكثير من العملات، وكانت“الأنصاف” من العملات الشائعة والتى يشترى بها المصريين السلع فى تلك الفترة.

وذكر أن عام 809 هجريا كان الدينار يساوى 110 نصف، وبعد عشر سنوات أصبح الدينار بـ 150 نصف، وكانت الأسعار تتضخم بمرور السنوات، وأرجع زيدان السبب إلى غش النقود الفضية، فكانت تقل قيمتها وترتفع أسعار البضائع.

وتابع أن سعر العملات الذهبية كان ثابتة، ولم ترتفع إلا عند التعامل بالعملة الفضية كالأنصاف، وكان يلجأ الأغنياء إلى تبديل نقودهم بالعملات الذهبية.

فى عهد محمد على باشا، شاع استعمال القرش، وكان القرش سنة 1815 يساوى 40 نصف، وبتوالى الأعوام قل سعر القرش وأصبح مع الوقت يشبه النصف.

وأشار زيدان إلى أن سعر القرش انخفض إلى النصف تقريبا أمام الجنيه المصرى الذهبى، وإلى الربع أمام الجنيه الإفرنجى.



وأضاف أن الحكومة المصرية عام 1870 أصدرت تعريفة جديدة للنقود، وجعلت المعاملة بها، فكان قيمة الجنيه الإفرنجى 199 قرشا، فجعلته الحكومة 99.5 قرش، وكان سعر الجنيه المصرى 202 قرش، فحعلته الحكومة 101.5 قرش.

وقال محمد فهمى لهيطة فى كتابه تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديثة، إن سلاطين المماليك لم يكونوا يهتمون بسك النقود، وكانت تتعرض العملة للغش حتى فى دار السك، وزاد اختلال النقود فى زمن السلطان الغورى.

وأرجع سبب اضطراب الأسواق وضياع الفائدة من عمليات البيع والشراء إلى عدم ثبات قيم العملات، وفى بداية الحكم العثمانى، تم إلغاء بعض العملات المسكوكة من الفضة والنحاس، واستبدلت بالنقود العثمانية.

وأضاف أن النقود تم تعديلها 24 مرة فى حكم أول الولاة العثمانيين، وكان الشغل الشاغل لهم هو المكسب لبيت المال.

كانت العملة المصرية مرتبطة بالعملة التركية وتسعر بها، وتتأثر بتأثرها.

وتم تقسيم الدينار فى وقت دخول العثمانيين إلى 10 دراهم فضة، وأدخلوا عملة جديدة وهى البندقى واستبدلت الدينار، وظهرت عملة“الميدى”، وتساوى نصف درهم، وتم تسميتها“بارة” والبارة تساوى 40 قرشا.

وتابع أنه كثر الاضطراب وكان من الصعب تحديد سعر المبادلة الخارجية وقيمة النقود المصرية إلى الأجنبية، ومع تلك الفوضى، كانت تتداول فى السوق المصرية عملات كثيرة كالبندقى، وأبوكلب، وأبوطاقة، والريال الهولندى، والريال الأسبانى.

وذكر أنه تم تحديد سعر الفرنك من 28 إلى 35 نصف فضة.

وفى عهد محمد على، كانت العملة المتداولة فى السوق المصرية خليط من العملة التركية والمصرية، وكانت أسعارها ترتفع وتهبط، مما أجبر الحكومة على إعادة تسعيرها.

وأضاف الكتاب، أنه فى بداية حكم محمد على، صدر فرمان يمنع فصل قيمة العملات عن نظيرتها فى الأستانة، وكان سعر البندقى الذهبى 8 قروش، والمحبوب اسلامبولى 7 قروش، والمحبوب المصرى بـ 5 قروش، والقرش بـ 40 بارة.

ولم تستقر تلك التسعيرة، وأصدرت الحكومة عدد من التسعيرات الأخرى والتى أدت إلى اضطراب سوق العملات، واستمر الاضطراب حتى عام 1834، حين صدر نظام المعدنين، وهو أن تسك العملة من الذهب والفضة، ويسدد الدين بها.

وتابع أن الحكومة وضعت أوزان ونسب فى كل عملة مقابل الذهب والفضة، واحتكرت سك النقود.

وأضاف أن العملات الأجنبية شاعت فى السوق بسبب التبادل التجارى والعلاقات التجارية الخارجية، ولكن لم تكن النقود المتداولة متناسبة مع النمو الاقتصادى فى عهد محمد على، حيث أن سياسة الاحتكار التى اتبعها قللت من قيمة النقود بشكل كبير.

فى كتاب عجائب الآثار فى التراجم والأخبار، لعبد الرحمن الجبرتى، قال إن منسوب النيل تراجع فى عام 1695 فى زمن على باشا، مما سبب فى عدد من الأحداث أدت إلى وصول اردب القمح بـ600 نصف فضة، والشعير بـ 300 نصف فضة، والفول بـ 450 نصف فضة، والأرز بـ 800 نصف فضة واختفى العدس من الأسواق.

وتابع أنه تم حل الأزمة بعد أن تم عزل على باشا وتولى إسماعيل باشا، فجمع الفقراء ووزعهم على الأعيان والأغنياء وعلى من يقدر أن يعيلهم، فوفروا الطعام لهم يومياً حتى انقضى الغلاء.

وذكر أنه فى عام 1697، جمع الوالى الأمراء، وأمر أن يكون عيار الذهب 22 قيراطا، وسعر العملات وثبت أسعارها.

فى عام 1705، انخفض منسوب النيل، فحدثت أزمة اقتصادية فى البلاد فى عهد رامى محمد باشا، فبلغ سعر كيلو اللحم الضأن بـ 3 أنصاف فضة، والجاموسى والبقرى بنصف فضة، والثلاثة بيضات بنصف فضة، وانتشر الفقر آنذاك فى أنحاء البلاد.

وأضاف الجبرتى أن التجارة مع الهند واليمن انقطعت فى عام 1707، فقل القماش الهندى وزادت أسعار البن المستورد، حتى بلغ سعر الكيلو 27.5 نصف فضة، وغلا الشاش، فكان سعر خامة الشاش“الفرحات خان” بـ 400 نسف فضة، و”الخنكارى” بـ 700 نصف.

وفى عهد محمد بيك، قام بعمل منشور ليسعر به بعض المنتجات، ومنع بيع الحيوانات والقهوة للخارج حتى تتوفر فى الأسواق وتنخفض أسعارها، وأرسلوا قائمة التسعير للأقاليم وينادى بها فى الأسواق، فلم يفعل بها التجار وقالوا“لابد من إجراء قائمتنا وإبطال المظالم”.

وقال محمد فهمي لهيطة، فى كتابه تاريخ مصر الاقتصادى فى العصور الحديثة، لهيطة، إن البلاد فى طوال مدة الحملة الفرنسية كانت فى حالة حرب وثورات، وكان الناس يخافون من استثمار أموالهم، خوفا من أن يستولى على الأرباح من هو أقوى منهم وكان ذلك من أسباب اضطراب الاقتصاد وقتها.

وأثناء محاصرة الأسطول الإنجليزي سواحل مصر، انقطعت التجارة الخارجية تماماً، وكان لها جزء كبير من اقتصاد مصر، وتأثر الإنتاج المحلى، وتعذر تصريف الفائض من الأهالى إلى الخارج لتوفير النقود.

ووصف أن الحالة الاقتصادية كانت أسوأ من ما كانت عليها فى أيام المماليك، ولم تجد جهود الفرنسيين وأنظمتهم فى تحسين المناخ الاقتصادى.

وأشار إلى أن الاقتصاد عانى من ركود فى عهد الحملة الفرنسية، وبالرغم من ذلك، تغير نظام الاقتصاد كثيرا، واستعان محمد على بدراسات الحملة، واستعمل أساليبها، ونفذ مشاريع رى جديدة وكانت أساساً لتغيير أساليب الصناعة بإقامة مصانع كبيرة وشركات وتنظيم الأسواق المحلية.

وقال لهيطة إن سياسة محمد على الاقتصادية كانت مبنية على تحقيق الاستقلال الاقتصادى، واتباع مذهب الاشتراكية الحكومية او نظام الاحتكار فى تنفيذ مشروع الاستقلال الاقتصادى.

وفسر أن محمد على كان يرغب فى أن تعتمد مصر على نفسها فى الإنتاج الصناعى والزراعى والتجارى وألا تلجأ إلى البلاد الأجنبية إلا فى الضرورة القصوى.

واعتمد على زيادة الإنتاج فى كل النشاطات، لكن كانت مصر دولة زراعية فى الأساس، وتم اعتماد الزراعة كأكثر الحرف ملاءمة لدفع الاستقلال الاقتصادى بجانب الصناعة والتجارة، حيث أنشأ مصانع كبيرة على النهج الأوروبى، وأسطول عملاق لتنشيط حركة التجارة.

وتابع أنه فى عهد محمد على، ازدهرت الزراعة بسبب عدد من النشاطات كإغلاق سد أبوقير، وإنشاء سد ترعة الفرعونية، وحفر ترعة المحمودية، بالإضافى إلى 20 ترعة وعدد من الجسور، والقناطر الخيرية، وكانت القناطر تقفل أثناء انخفاض النيل، وتوفر مياه لباقى الأراضى.

وأوضح أن محمد على قام بتسعير المحاصيل والمواد، وتتغير الأسعار تبعاً لحاجة الحكومة إلى المال، وكان من الملحوظ أن أسعار الشراء من الحكومة نصف أسعار البيع للحكومة، وكانت بسبب السياسة التى تتبعها الحكومة لتطبيق التوجيه الاقتصادى.

وذكر لهيطة أن نظام الاحتكار لم يكن ناجحاً تماماً، لأنه قلل من الإنتاج، لأن الفلاح لا يملك الحق فى زراعة المحاصيل التى يريدها أو التصرف فى بيعها، وكانت الحكومة تتعسف فى فرض الضرائب وجمعها، مما أدى إلى إرهاق الفلاحين وانخفاض مستوى معيشتهم.

وتابع: كان من مزايا الاحتكار أنه أدخل محاصيل جديدة وتوسع فيها كالقطن والنيلة والأفيون والأشجار المختلفة.