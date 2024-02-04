مع الصعود القياسى بـ2023.. كيف تجذب البورصة المصرية المستثمرين الأجانب؟

رغم الأداء القوى الذى شهدته البورصة المصرية العام الماضى، لكن مازال هناك عوائق أمام استدامة مشتريات الأجانب فى مقدمتها الصعوبة البالغة فى تحويل الدولار، بجانب وضوح المعاملات الضريبية بالنسبة للأجانب.

وقفز المؤشر الرئيسى للسوق خلال العام المنصرم وحقق إغلاق قوى بصعود 70.5% على أساس سنوى، ليعوض بذلك بعض الخسائر التى تسبب فيها انتشار وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

موضوعات“مورجان ستانلى”: رفع الفائدة بمصر إشارة لاستهداف التضخم ومرونة سعر الصرف الدولار يتراجع إلى 62.85 جنيه بالسوق الموازية اليوم الأحد ((مدينة مصر)) تستهدف إسناد عقود مقاولات جديدة بنحو 10 مليارات جنيه العام الجارى

رجح أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، أن تكون زيادة استثمارات الأجانب مرهونة بحل أزمة الدولار بنسبة تصل 80-90% خاصة مع وجود استقرار سياسى وتخارج الحكومة بشكل كبير من الاقتصاد.

أضاف أن السوق الموازية لا يمكن الاعتماد عليها كبديل آمن لتوفير الدولار، للمستثمرين الأجانب لذلك أصبح دخولهم السوق المصرى يمثل مخاطرة لعدم توافر إمكانية الخروج بنفس سهولة الدخول.

وقالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية وفرت البيئة الاستثمارية وآليات التداول المتنوعة وروجت لدخول الاستثمارات إلى مصر وهو دورها، كما أن هناك استقرار تشريعى للضرائب على التعاملات فيما يخص الأجانب.

أوضحت أن حل المشاكل الهيكلية الخاصة بتوفير العملة والأزمات الجيوسياسية المتلاحقة سيدفع استمرار مشتريات الأجانب بقوة فى سوق به عدد كبير من الفرص الاستثمارية.

وكشفت تقارير البورصة المصرية عن العام الماضى، اتجاه المستثمرين الأجانب، وتحديدًا المؤسسات لتحقيق صافى شراء بالأسهم المقيدة، ما يعكس حجم الفرص الجاذبة منذ يونيو الماضى.

كما أكدت بعض الشركات التى تتعامل مع المستثمرين الأجانب أن إعادة الشراء بالأسهم كانت حلًا لتقليل خسائرهم المتراكمة نتيجة التأخير فى توفير الدولار من القطاع المصرفى.

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس شركة مباشر كابيتال هولدنج، إن استثمارات الأجانب بالأسهم التى سجلت صافى شراء خلال الشهور السبعة الأخيرة لم تكن نتيجة لإقبال طبيعى على الشراء.

أوضح أن صعوبة تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية والمساواة بين عمليات التخارج والدخول تعد السبب الرئيسى فى الاتجاه نحو إعادة استثمار الأجانب فى الأسهم المقيدة.

كانت نشرت جريدة“البورصة”، خلال الربع الأخير من العام الماضى، أنها رصدت تأخرات شديدة في توفير العملات الأجنبية للمستثمرين الأجانب الراغبين في تحويل التوزيعات وعائدات الاستثمارات التي ضخوها بالفعل في السوق المصري خلال أوقات سابقة.

لكنه أكد أن السوق المصرى يذخر بالفرص لكنها محصورة بشكل رئيسى فى المتعاملين بالجنيه المصرى، نظرًا لصعوبة تحويل أرباح الأجانب.

أكد رشاد أن استمرار اتساع الفارق بين السعر الرسمى والسعر بالسوق الموازية سيزيد من تفاقم الأزمة الحالية.

ويعاني المستثمرون حاليًا من صعوبة سحب عملات أجنبية بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة على حد سواء، التي يتعاملون معها حاليًا، على عكس ما يحدث مع مستثمرى أدوات الدين.

وتشهد الأسواق فى مصر منذ نحو عامين صعوبة فى تدبير العملة الأجنبية حينما تخارج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة إثر الحرب الروسية ــ الأوكرانية، حيث تعطي البنوك الأولوية لاستيراد السلع الأساسية بحسب ما نقله متعاملون عن البنوك.