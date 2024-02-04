جازبروم: نقل 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم إنها ستنقل 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الأحد، وهي كمية مساوية لما تم نقله في الأيام القليلة الماضية.
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