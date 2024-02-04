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جازبروم: نقل 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم

2/4/2024 4:16:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم إنها ستنقل 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الأحد، وهي كمية مساوية لما تم نقله في الأيام القليلة الماضية.


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