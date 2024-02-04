((مدينة مصر)) تستهدف إسناد عقود مقاولات جديدة بنحو 10 مليارات جنيه العام الجارى

تستهدف شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إسناد عقود مقاولات جديدة بقيمة 10 مليارات جنيه خلال عام 2024، بعدما أبرمت عقوداً وصل حجمها إلى أكثر من 7.5 مليار جنيه خلال العام الماضى.

وقال عبدالله سلام، العضو المنتدب لشركة مدينة مصر، فى مقابلة مع ((البورصة))، إنَّ الشركة تخطط لزيادة الإسنادات بهدف تسريع وتيرة الإنشاءات فى سياق التحوط من ارتفاع تكاليف المواد الخام التى تتزايد أسعارها بشكل سريع.

موضوعات“مورجان ستانلى”: رفع الفائدة بمصر إشارة لاستهداف التضخم ومرونة سعر الصرف الدولار يتراجع إلى 62.85 جنيه بالسوق الموازية اليوم الأحد مع الصعود القياسى بـ2023.. كيف تجذب البورصة المصرية المستثمرين الأجانب؟

وأضاف ((سلام))، أن التحوط يأتى فى عدة أشكال، منها التحوط عن طريق تسريع وتيرة الإنشاءات أو عن طريق التعاقد المسبق على المواد الخام مثل الأسمنت والحديد، موضحاً أن صناعة العقارات ليست كثيفة الاستخدام للدولار ولكنها تتأثر بتغيره.

وأوضح أن التحدى الأكبر أمام الشركات العقارية خلال عام 2024 هو إدارة تكاليف التشغيل بالنسبة لشركات القطاع العقارى التى باتت تشهد تسارعاً عنيفاً؛ بسبب تضخم التكاليف، وهو ما يفرض بدوره تحديات على الشركات العاملة بالقطاع.

وقال ((سلام))، إنَّ جزءاً من إدارة تكاليف التشغيل هو البحث عن التمويل المناسب، لا سيما فى ظل ارتفاعات أسعار الفائدة الحالية فى السوق المصرى، موضحاً أن الشركة تقترض على حسب الحاجة ولديها ملاءة مالية قوية تجعل البنوك تتهافت على تقديم التمويلات، خاصة أن رصيد التسهيلات الائتمانية والرافعة المالية للشركة فى مستويات صحية للغاية.

وأضاف أن ((مدينة مصر)) رغم كل تلك التحديات فى السوق المصرى استطاعت تحقيق إجمالى مبيعات تعاقدية قفزت إلى نحو 34.95 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 11.2 مليار جنيه خلال عام 2022، موضحاً أن 99% من تلك المبيعات عقارية، و1% تجارية على عكس المطورين فى السوق المصرى.

وأوضح أن الارتفاع يأتى بفضل استراتيجية التوسع والنمو الخاصة بالشركة والتى تهدف لتنمية محفظة أراضيها المتنوعة وتلبية احتياجات وتطلعات عملائها، والاستثمار فى الموارد البشرية وطرح منتجات عقارية مبتكرة لترسيخ مكانتها وتنمية السوق العقارى فى مصر.

وقال إن مشروعى ((تاج سيتى)) و((سراى)) هما المساهمان الرئيسيان فى مبيعات المجموعة، وتستعد الشركة لإطلاق مراحل جديدة منهما خلال العام الجارى.

وأضاف ((سلام))، أن المبيعات الجديدة خلال 2023 مثلت 60% من مشروع ((تاج سيتى))، و40% من مشروع ((سراى))، متوقعاً أن يشهد العام الجارى العكس بين المشروعين.

وتوقع نمو حجم أعمال ((مدينة مصر))، خلال العام الجارى، بنسبة أكثر من 25%، وهو بناءً على تحديث ربع سنوى يتم من قبل الشركة؛ نظراً إلى التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح أن الشركة تسعى دائماً لاقتناص أراضٍ جديدة، خاصة أنها تمثل المادة الخام الرئيسية لصناعة التطوير العقارى، ويبلغ حجم محفظة أراضى ((مدينة مصر)) حالياً نحو 9 ملايين متر مربع، فى حين يصل المخزون العقارى للشركة عدة مليارات.

وأكد أن ((مدينة مصر)) تدرس التوسع فى الساحل الشمالى ضمن استراتيجية 2024 للتوسع محلياً، خاصة أن سوق الساحل واعد، وتعكف حالياً على اختيار أرض مناسبة وشكل مشروع مختلف يعكس الرؤية التى تريد ((مدينة مصر)) إضافتها على المنطقة، ومن الممكن البحث عن قرية وتطويرها وسيكون أول دخول لهذه المنطقة.

وتطرق إلى التوسعات الخارجية قائلاً: ((ما زلنا نعمل على ذلك، لكننا متحفظون فى الأمر، ومعظم الخارجين يبحثون عن عملة صعبة وهو حق مشروع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لكن من تجارب سابقة الخروج من سوقك الحالى ليس أمراً سهلاً، خاصة مع وجود الشركات المحلية فى الأسواق، والمنافسة مع الشركات القائمة فى أسواقها)).

وأضاف أن هذا لا يتعارض مع خطة الشركة للتحول إلى شركة إقليمية ثم عالمية خلال الـ10 سنوات المقبلة، بالتزامن مع دراسة جميع الأسواق الإقليمية والأوروبية حالياً لاختيار السوق المناسب.

وأوضح أن الشركات المصرية تحاول الدخول فى القطاع العقارى خارجياً لتملك نفس الميزة التى تملكها الشركات الأجنبية من عملة صعبة ووجود أسواق خارجية تدعمها، مؤكداً جاذبية العقار المصرى أمام المستثمرين الأجانب، خاصة أنه بترجمة فروق العملة يصبح سعره منخفضاً أمام الأجانب أو المصريين بالخارج.

وقال إن التحدى فى جذب مبيعات أجنبية للعقار المصرى يتمثل فى الإجراءات الخاصة بالتسجيل إلى جانب صعوبة تسييل العقار وتحويل الأموال للخارج فى ظل تحديات سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى الوقت الراهن.

وحول المنتجات الجديدة، كشف أن الشركة بصدد إطلاق منتجات جديدة من مركز الابتكار Madinet Masr Innovation Labs الذى دشنته مؤخراً خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته ((طوبة)) باكورة أنشطة الابتكار الخاصة بالشركة.

وكشف عن وصول حجم مبيعات ((طوبة)) لأكثر من مليار جنيه لنحو 300 عميل، موضحاً أن مشروع ((إيلان)) فقط هو المتواجد على ((طوبة))، وتدرس الشركة إتاحة مشروعات جديدة أو إطلاق مرحلة جديدة منه بطريقة مبتكرة.

وفى أغسطس من العام الماضى، أطلقت شركة مدينة مصر منصتها ((طوبة)) كحل مبتكر لتسهل عملية اقتناء واستثمار العقار بأنظمة تسهيلات مختلفة تناسب العملاء.

وتعتمد ((طوبة)) على مرونة السداد حسب حاجة العميل لفترة تصل إلى 10 سنوات وبدون شيكات بنكية، وتم تطبيقها لأول مرة فى مشروع ((إيلان)) فى ((سراى)) بالقاهرة الجديدة.

وتعد منصة ((طوبة)) أول منصة إلكترونية لامتلاك العقار من خلال منظومة رقمية حديثة، بما يتماشى مع التوجه الحالى للتحول الرقمى.

وعن عمليات التمويل قال ((سلام)): ((الصناعة قائمة على الشراكة مع المؤسسات المالية، ومن الصعب أن تتم بتمويل ذاتى، وسيظل دائماً التمويل ركن أساسى فى المعادلة، والأهم المهارة فى تنويع طرق التمويل بسبب تغير الظروف، والتعامل مع البنوك والقروض حالياً فى أدنى مستوى بتاريخ الشركة ما أفادنا كثيراً، وسنقوم بالاقتراض، لكن بحذر شديد)).