Sunday, 04 February 2024 12:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدولار يتراجع إلى 62.85 جنيه بالسوق الموازية اليوم الأحد

2/4/2024 4:16:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية إلى 62.85 جنيه صباح اليوم الأحد، مقارنة مع 72.25 جنيه يوم الأربعاء، قبل رفع أسعار الفائدة 2%، بحسب أحد المتعاملين بالسوق الموازية.

وعزا أحد المتعاملين الانخفاض إلى ارتفاع مبيعات الأفراد وصغار المتعاملين مع انتشار أنباء بالسوق حول ضخ سيولة كبيرة بالقطاع المصرفى واقتراب موعد تنفيذ التعويم.

موضوعات متعلقة “مورجان ستانلى”: رفع الفائدة بمصر إشارة لاستهداف التضخم ومرونة سعر الصرف ((مدينة مصر)) تستهدف إسناد عقود مقاولات جديدة بنحو 10 مليارات جنيه العام الجارى مع الصعود القياسى بـ2023.. كيف تجذب البورصة المصرية المستثمرين الأجانب؟

ورفعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء الخميس الماضى، سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تراجعت أسعار العملات الأجنبية، وانخفض سعر اليورو إلى 68.23 جنيه اليوم الأحد مقارنة مع 78.45 جنيه مساء الأربعاء، وكذلك انخفض الجنيه الاسترليني إلى 79.84 جنيه مقارنة مع 91.8 جنيه.

وبالنسبة للعملات العربية، تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه إلى 16.75 جنيه اليوم الأحد مقارنة مع 19.27 جنيه الأربعاء، والدرهم الإماراتي إلى 17.11 جنيه مقارنة مع 19.68 جنيه.

وانخفض الدينار الكويتى إلى 204.35 جنيه صباح اليوم الأحد مقارنة مع 235 جنيه مساء الأربعاء.

MENAFN04022024000202011048ID1107806877

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث