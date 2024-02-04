الدولار يتراجع إلى 62.85 جنيه بالسوق الموازية اليوم الأحد

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية إلى 62.85 جنيه صباح اليوم الأحد، مقارنة مع 72.25 جنيه يوم الأربعاء، قبل رفع أسعار الفائدة 2%، بحسب أحد المتعاملين بالسوق الموازية.

وعزا أحد المتعاملين الانخفاض إلى ارتفاع مبيعات الأفراد وصغار المتعاملين مع انتشار أنباء بالسوق حول ضخ سيولة كبيرة بالقطاع المصرفى واقتراب موعد تنفيذ التعويم.

موضوعات“مورجان ستانلى”: رفع الفائدة بمصر إشارة لاستهداف التضخم ومرونة سعر الصرف ((مدينة مصر)) تستهدف إسناد عقود مقاولات جديدة بنحو 10 مليارات جنيه العام الجارى مع الصعود القياسى بـ2023.. كيف تجذب البورصة المصرية المستثمرين الأجانب؟

ورفعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء الخميس الماضى، سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تراجعت أسعار العملات الأجنبية، وانخفض سعر اليورو إلى 68.23 جنيه اليوم الأحد مقارنة مع 78.45 جنيه مساء الأربعاء، وكذلك انخفض الجنيه الاسترليني إلى 79.84 جنيه مقارنة مع 91.8 جنيه.

وبالنسبة للعملات العربية، تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه إلى 16.75 جنيه اليوم الأحد مقارنة مع 19.27 جنيه الأربعاء، والدرهم الإماراتي إلى 17.11 جنيه مقارنة مع 19.68 جنيه.

وانخفض الدينار الكويتى إلى 204.35 جنيه صباح اليوم الأحد مقارنة مع 235 جنيه مساء الأربعاء.