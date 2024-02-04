الدولار يتراجع إلى 62.85 جنيه بالسوق الموازية اليوم الأحد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية إلى 62.85 جنيه صباح اليوم الأحد، مقارنة مع 72.25 جنيه يوم الأربعاء، قبل رفع أسعار الفائدة 2%، بحسب أحد المتعاملين بالسوق الموازية.
وعزا أحد المتعاملين الانخفاض إلى ارتفاع مبيعات الأفراد وصغار المتعاملين مع انتشار أنباء بالسوق حول ضخ سيولة كبيرة بالقطاع المصرفى واقتراب موعد تنفيذ التعويم.
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ورفعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء الخميس الماضى، سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
كما تراجعت أسعار العملات الأجنبية، وانخفض سعر اليورو إلى 68.23 جنيه اليوم الأحد مقارنة مع 78.45 جنيه مساء الأربعاء، وكذلك انخفض الجنيه الاسترليني إلى 79.84 جنيه مقارنة مع 91.8 جنيه.
وبالنسبة للعملات العربية، تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه إلى 16.75 جنيه اليوم الأحد مقارنة مع 19.27 جنيه الأربعاء، والدرهم الإماراتي إلى 17.11 جنيه مقارنة مع 19.68 جنيه.
وانخفض الدينار الكويتى إلى 204.35 جنيه صباح اليوم الأحد مقارنة مع 235 جنيه مساء الأربعاء.
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