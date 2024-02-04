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مورجان ستانلى: رفع الفائدة بمصر إشارة لاستهداف التضخم ومرونة سعر الصرف

2/4/2024 4:16:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى، إن قرار البنك المركزى المصرى برفع الفائدة ومبرراته تتماشى مع أحد ركائز برنامج مصر مع صندوق النقد وهو الانتقال لإطار عمل يستهدف التضخم لحل مشكلة ارتفاعه فى مصر.

أضاف أن القرار يُعطى إشارة إيجابية على التقدم نحو ركيزة أخرى رئيسية وهى سعر الصرف المرن، لبناء الاحتياطيات الأجنبية.

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وذكر أنه خلال الفترات الماضية، فإن تخفيضات سعر الصرف سواء فى 2016 أو 2023 كانت يسبقها أو تصحبها رفع لأسعار الفائدة.

وقال إن رفع الفائدة بجانب الأنباء الإيجابية حول برنامج كبير مع صندوق النقد قد يصل إلى 10 مليارات دولار يخفف الضغوط على السوق الموازية، ويمهد الطريق نحو خفض فعال أكثر لسعر الصرف.

وأشار إلى أن تصريح مديرة صندوق النقد بأن الاتفاق مع مصر أولوية قصوى، وأن المحادثات بها تقدم ويتبقى الانتهاء من التفاصيل التنفيذية كأحد العلامات الإيجابية أيضًا.

وذكر أن حجم القرض وتوقيت صرف الشرائح سيكون عامل نجاح كبير فى خفض الفجوة فى أسعار الصرف وتحويل السيولة من السوق الموازية للرسمية.

وأكد على توقعاته بخفض أولى لسعر الصرف يتبعه تحول تدريجى نحو نظام الصرف المرن.

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