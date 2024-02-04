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إي.كيو.تي تستأنف خطة الطرح العام الأولي لجالديرما بقيمة 20 مليار دولار

2/4/2024 4:16:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة الاستثمار المباشر السويدية العملاقة إي.كيو.تي تعيد إحياء خطة الطرح العام الأولي لمجموعة جالديرما السويسرية لمنتجات العناية بالبشرة.

وقالت الصحيفة إن جالديرما تستعد لتنفيذ طرح عام أولي في سويسرا في النصف الأول من العام الحالي، مضيفة أن قيمة الشركة في الطرح قد تبلغ نحو 20 مليار دولار.

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ورفضت إي.كيو.تي التعليق فيما لم ترد جالديرما على طلب رويترز للتعليق.

وقال مصدر لرويترز العام الماضي إن مالكي جالديرما أجلوا خطة الطرح العام الأولي بسبب أزمة ثقة في القطاع المصرفي.

وبعد وقت قصير من تأجيل إدراجها في السوق المالية، جمعت الشركة في يونيو نحو مليار دولار من طرح خاص لعدد من الأسهم.

واستحوذت إي.كيو.تي على جالديرما، ذراع منتجات العناية بالبشرة التابعة لنستله، في 2019 ضمن كونسورتيوم ضم جهاز أبوظبي للاستثمار وبي.إس.بي للاستثمار، أحد أكبر صناديق التقاعد في كندا.


المصدر:

MENAFN04022024000202011048ID1107806875

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