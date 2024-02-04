نقابة المحامين تحذر من تدهور الوضع الصحي للمحامي المقدسي محمد عليان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- حذرت نقابة المحامين من تدهور الوضع الصحي للمحامي الزميل محمد عليان المعتقل في سجن النقب الصحراوي منذ ثلاثة أشهر.
وأفادت النقابة أن المعطيات الواردة من قبل المحامي الذي قام بزيارة المحامي عليان ومن عائلة الأسير أنه يعاني من ظروف صحية صعبة نتيجة حرمانه من تناول الأدوية المخصصة له قبل الإعتقال، إضافة إلى ظروف الاعتقال الصعبة والقمع الذي يتعرض له الأسرى بشكل عام ومن ضمنها التجويع وظروف البرد القارس والإهمال الطبي.
واستنادا للمعطيات الواردة تباعا من داخل سجون الإحتلال، تشير النقابة أن الأسرى يتعرضون لحملات تنكيل غير مسبوقة تمثل جرائم حرب سبق وأن وضحتها النقابة في سياق النداء الذي أطلقته مع عدد من المؤسسات الحقوقية التي تعنى بشؤون الأسرى.
وأشارت النقابة أن حملات الإعتقال التي تقوم بها قوات الإحتلال في الأونة الأخيرة قد طالت أكثر من عشرة محامين ومحامية ويتعرضون رفقة باقي الأسرى لظروف معيشية قاسية وظروف اعتقال تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الثالثة.
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