نقابة المحامين تحذر من تدهور الوضع الصحي للمحامي المقدسي محمد عليان

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- حذرت نقابة المحامين من تدهور الوضع الصحي للمحامي الزميل محمد عليان المعتقل في سجن النقب الصحراوي منذ ثلاثة أشهر.

وأفادت النقابة أن المعطيات الواردة من قبل المحامي الذي قام بزيارة المحامي عليان ومن عائلة الأسير أنه يعاني من ظروف صحية صعبة نتيجة حرمانه من تناول الأدوية المخصصة له قبل الإعتقال، إضافة إلى ظروف الاعتقال الصعبة والقمع الذي يتعرض له الأسرى بشكل عام ومن ضمنها التجويع وظروف البرد القارس والإهمال الطبي.

واستنادا للمعطيات الواردة تباعا من داخل سجون الإحتلال، تشير النقابة أن الأسرى يتعرضون لحملات تنكيل غير مسبوقة تمثل جرائم حرب سبق وأن وضحتها النقابة في سياق النداء الذي أطلقته مع عدد من المؤسسات الحقوقية التي تعنى بشؤون الأسرى.

وأشارت النقابة أن حملات الإعتقال التي تقوم بها قوات الإحتلال في الأونة الأخيرة قد طالت أكثر من عشرة محامين ومحامية ويتعرضون رفقة باقي الأسرى لظروف معيشية قاسية وظروف اعتقال تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الثالثة.