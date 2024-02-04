خوري: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، إن استمرار حرب الابادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال في قطاع غزة، والاعتداءات التي تتعرض لها المقدسات الاسلامية والمسيحية، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والاعدامات الميدانية في الضفة بما فيها القدس، استكمال لسيناريو المخططات الاسرائيلية لتفريغ فلسطين من سكانها.

وأكد خوري في بيان صحفي اليوم الأحد، أن اسرائيل مستمرة في جرائمها بحق شعبنا الاعزل في قطاع غزة، وما زالت آلياتها تستهدف بصورة وحشية الاطفال والنساء والمدنيين في كافة انحاء القطاع، مشيرا إلى أن الهجمات تصاعدت بشكل كبير بعد قرارات محكمة العدل الدولية، وهذا يعكس تمادي اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على القانون الدولي.

ونددت اللجنة بالقرارات السياسية لإنهاء القضايا الاساسية للقضية الفلسطينية، واضعاف عمل ودور وكالة الاونروا وقطع التمويل عنها، وإلغاء حق العودة للاجئين، الى جانب قرار مجلس النواب الاميركي بحظر دخول اعضاء منظمة التحرير الفلسطينية الى الولايات المتحدة الاميركية واضعاف دورها التمثيلي للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن ما يحدث تواطؤ لخدمة التوجه الاسرائيلي في تصفية القضية الفلسطينية.

كما أدانت اللجنة في بيانها اعتداء مستعمرين متطرفين على رئيس الاباء البندكتين، رئيس دير رقاد العذراء مريم خلال مروره في ازقة البلدة القديمة في القدس المحتلة، والتلفظ بإهانات وشتائم للديانة المسيحية ورموزها، موضحة ان هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين، بالتنكيل والضرب والشتم من قبل المستعمرين، إضافة الى ما تتعرض له المقدسات الاسلامية والمسيحية والتي وثقتها اللجنة الرئاسية.

وأكدت أن الحاجة ملحة لتدخل فوري وعاجل من قبل الامم المتحدة ومجلس الامن لوضع حد للجرائم الفاشية الاسرائيلية، داعية كنائس العالم للضغط على حكوماتها لوضع حد لوقف الابادة الجماعية في قطاع غزة، ووقف كافة اشكال العنف الطائفي والعنصري التي ينفذها المستعمرون بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

ووثقت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والكنائس خلال العام الماضي 2023.

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بتاريخ 04.01.2023 تعرضت المقبرة التابعة للكنيسة الأسقفية الانجيلية لاعتداء من قبل مستعمرين، وقاموا بتدمير القبور والصلبان والاعتداء على حرمتها.

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بتاريخ 29.01.2023 حاول عدد من المستعمرين اقتحام دير الارمن في القدس، كما تم اعتلاء الاسوار لإزالة علم البطريركية كمان تم الاعتداء على الشبان ابناء الكنيسة.

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بتاريخ 02.02.2023 اعتدى مستعمرون على كنيسة حبس المسيح، وحاولوا احراقها وتدمير محتوياتها.

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بتاريخ 19.03.2023 حاول عدد من المستعمرين الاعتداء على كنيسة الجثمانية ومحاولة تحطيم محتوياتها.

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خلال شهر يونيو من العام الجاري، اعتدى أحد المستعمرين على كنيسة العشاء الاخير (العلية)، بإلقاء الحجارة عليها، ما أدى الى تحطيم نوافذها.

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قام ما يقارب 20 مستعمرا متشددا بالنفخ في الابواق والشتم بصوت عالي لتخريب القداس الاحتفالي بعيد العنصرة الغربي في جبل صهيون.

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في شهر تموز/ يوليو اقتحم مستعمران مسلحان مجمع الكنيسة الارثوذكسية في جبل صهيون، وقاموا بالاعتداء على احد مسؤولي الكنيسة، وطالباه بالخروج مدعين ان الموقع "ملك للشعب اليهودي".

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بتاريخ 21.07.2023 اثناء جولة لرجل دين مسيحي يزور الاراضي المقدسة، تعرض لإهانة من قبل احد الحراس في منطقة حائط البراق في المسجد الأقصى وحاول احد الحراس اليهود اجباره على خلع الصليب، إضافة الى الاعتداءات التي يتعرض لها دير الارمن الارثوذكس ومحاولات السيطرة على ممتلكاتهم بالقوة والتهديد.