“الأونروا”: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، من أن سكان غزة“يموتون أمام أعين العالم” في كارثة فريدة من نوعها.

جاء ذلك في تغريدة للوكالة الأممية على حسابها عبر منصة إكس.

وأشارت“الأونروا”، إلى أزمة الجوع والمأساة الإنسانية التي تتفاقم يوما بعد يوم بقطاع غزة، في ظل الهجمات الإسرائيلية والحصار.

وقالت:“كارثة غير مسبوقة تحدث أمام أعيننا في غزة”.

وشددت على أن“الناس يموتون أمام أعين العالم”.

وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم“حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وتأسست“أونروا”، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.



