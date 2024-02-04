حوار حول صناعة الإعلام ضمن فعاليات معهد جامعة نيويورك أبوظبي لشهر فبراير

(MENAFN
- Hanover communications) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 فبراير 2024: يطلق معهد جامعة نيويورك أبوظبي سلسلة من الندوات والمؤتمرات في شهر فبراير. تتضمن الفعاليات مناقشة مجموعة من المواضيع المتنوعة، منها البناء المستدام، وأبحاث تنمية الطفل، والأمومة في المجال العام، وتطور هوية وسائل الإعلام المعاصرة.
ومن أبرز الأحداث حوار «صناعة الإعلام: الهوية، التحديات، ورؤية المستقبل» الذي سيقام بتاريخ 12 فبراير، ويتناول التطورات التي شهدتها وسائل الإعلام ودورها في تشكيل الهوية الوطنية، إضافة إلى مساهمات المرأة في مسيرة الصحافة بدولة الإمارات العربية المتحدة. تدير الحوار الدكتورة نورة العبيدلي، زميلة الأبحاث في جامعة نيويورك أبوظبي، ويشارك فيه نخبة من أعلام الصحافة والإعلام في الدولة.
تنطلق فعاليات شهر فبراير بلقاء مع الكاتب شيهان كاروناتيلاكا في السادس من فبراير، حيث يناقش مؤلفاته وأبرزها رواية «أقمار مالي ألميدا السبعة» الحائزة على جائزة "بوكر" لعام 2022، والتي يتناول فيها التاريخ والذكرى من خلال عدسة الحرب الأهلية في سريلانكا.
وفي 21 فبراير، تركز ندوة «التهديد القابل للحل لأزمة تغير المناخ» على تداعيات الأزمة العالمية المتمثلة في انبعاثات الكربون، وستحلل المحاضرة التي يلقيها أستاذ الجغرافيا والبيئة بجامعة هاواي، كاميلو مورا، تأثير تغير المناخ على النظم البيئية البحرية والبرية، وتسلط الضوء على الطرق التي تهدد بها هذه التغييرات المصادر الحيوية للدخل والغذاء والوظائف للكثيرين، وما يمكن فعله لدرء هذه المخاطر.
لطالما كان دور الأم بشقّيه العام والخاص محل نزاع وتفاوض منذ فترة طويلة. وفي حوار بعنوان «تحليل دور الأمومة في المجال العام» بتاريخ 23 فبراير، تتناول الأستاذة المشاركة في الأنثروبولوجيا الثقافية بجامعة نيويورك دينا صديقي هذا الموضوع بمشاركة رئيسة التحالف الدولي لمناهضة الاختفاء القسري ماريا أديلا أنتوكوليتس والكاتبة والمحررة والمترجمة منى أنيس، حيث يناقشن الطرق التي تستفيد بها النساء من هوياتهن كأمهات لفرض التغيير في المجال العام، وتوفر أبحاثهن وخبراتهن نظرة ثاقبة من مختلف مناطق الجنوب العالمي حول تجربة المرأة في شتى المجالات والحوارات العامة.
وسيشهد جدول فعاليات شهر فبراير تعاون المعهد مع عدد من كبرى المؤسسات الثقافية بما في ذلك مهرجان أبوظبي، ومركز الشبكات الحضرية المترابطة ومركز أبحاث أحياء الجينوم والأنظمة ومفترق الطرق الدولي والجمعية الكيميائية الأمريكية - فرع الإمارات العربية المتحدة الدولي.
يرجى الإطلاع على قائمة الفعاليات لشهر فبراير أدناه وزيارة موقع المعهد لمزيد من المعلومات.
مواد البناء الناشئة: لمدن مستدامة ومقاومة
1-2 فبراير
حرم جامعة نيويورك أبوظبي (بدعوة خاصة - يرجى الاتصال بالعنوان التالي: ...)
منظم الحدث: كمال تشيليك، أستاذ مساعد في الهندسة المدنية والحضرية، جامعة نيويورك أبوظبي
يتناول المؤتمر مواد البناء الحديثة الاسمنتية وسبل تسخيرها وتحديات استعمالاتها في بناء مدن صديقة للبيئة والبنى التحتية اللازمة لضمان استدامتها ومقاومتها.
مؤتمر الجمعية الكيميائية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الإمارات العربية المتحدة
4-7 فبراير
حرم جامعة نيويورك أبوظبي (بدعوة خاصة - يرجى الاتصال بالعنوان التالي: ...)
يجمع المؤتمر نخبة من علماء الكيمياء من الدولة ومن حول العالم بما فيهم فائزين بجائزة نوبل لتبادل الخبرات والمعلومات في خدمة العلم والخبرات العملية وتعزيز التعاون وتحفيز الأبحاث والتعليم في الدولة.
شيهان كاروناتيلاكا: الكتابة عبر الحدود
5 فبراير6:30، إلى 8 مساء
مركز المؤتمرات، جامعة نيويورك أبوظبي
المتحدث: شيهان كاروناتيلاكا، مؤلف رواية «أقمار مالي ألميدا السبعة»
يدير شيهان كاروناتيلاكا ورشة العمل التي يناقش فيها مقتطفات من أعماله وما يلهمها وأسلوبه في التعامل مع النزاعات والتاريخ الذي يشكل نقطة خلاف.
توحيد الآمال: مسيرة معهد أفغانستان الوطني للموسيقى
7 فبراير، 6:30-8 مساء
مركز المؤتمرات، حرم جامعة نيويورك أبوظبي
المتحدث: د. احمد ناصر سرمست، المؤسس والمدير لمركز أفغانستان الوطني للموسيقى، الحائز على جائزة اليونسكو السنوية الثانية لإنقاذ التراث الثقافي وجائزة المجلس العالمي لحقوق الموسيقى وجائزة دافيد تشاو للأعمال الإنسانية
صناعة الإعلام: الهوية، التحديات، ورؤية المستقبل
12 فبراير، 6:30-8 مساء
مركز المؤتمرات، جامعة نيويورك أبوظبي
المتحدثون: يُسرى عادل، صحفية في جريدة الاتحاد، عامر بن جسّاس، مُذيع تلفزيوني في شبكة أبوظبي للإعلام، عائشة المازمي، مُذيعة إذاعية في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.
تستكشف هذه الندوة تطوّر وسائل الإعلام المُعاصرة ودورها الحاسم في تشكيل الهوية الوطنية الإماراتية، والإسهامات التاريخية للنساء في مجال الصحافة، وتأثير الرقابة التحريرية على المشهد الفكري. كما ستتناول الندوة المواضيع المتعلقة بالتحديات والعقبات التي تواجه الابتكار، خاصة تلك المتعلقة بالأعراف المؤسسية والاجتماعية. هذا، وسيستكشف المتحدثون الرؤية المستقبلية لوسائل الإعلام، مع التركيز على دور البيئات الأكاديمية والمهنية في تطور الإعلام وانعكاسه لصوت الأمة وثقافتها ومستقبلها.
بعدسة أروى دامون: اغتنموا الفرصة! فلم وثائقي عن الشجاعة والصمود والأمل
14 فبراير، 6:30-8 مساء
مركز المؤتمرات، جامعة نيويورك أبوظبي
إدارة الحوار: غوينيث برافو، أستاذة مساعدة في الموسيقى بجامعة نيويورك أبوظبي، أستاذة شبكة جامعة نيويورك العالمية في نيويورك.
تقدم لكم مخرجة الأفلام الوثائقية الحائزة على عدة جوائز أيمي أروى ديمون قصص أربعة من اللاجئين من أوكرانيا وسوريا وأفغانستان وتسلقهم جبل كليمنجارو.
مواجهة التغيرات البيئية في آسيا
20-19 فبراير، 6:30-8 مساء
مركز المؤتمرات، حرم جامعة نيويورك أبوظبي
إدارة الحوار: مارك سويسلوكي، العميد المشارك لتطوير الأبحاث والأساتذة بقسم الفنون والإنسانيات، أستاذ مشارك في التاريخ، جامعة نيويورك أبوظبي
تتناول ورشة العمل الدروس المستفادة من تجارب دول آسيا في مواجهة تغير البيئات والمناخ، إضافة إلى مراجعة تلك التجارب تحضيراً لما يحمله لنا الحاضر والمستقبل فيما يتعلق بأزمة المناخ وتداعياتها.
الأرض وتقرير المصير: أولوية الأراضي في مفهوم البلدان
19 فبراير، 6:30-8 مساء
مركز المؤتمرات، حرم جامعة نيويورك أبوظبي
المتحدث: مارغاريت مور، أستاذة الدراسات السياسية والفلسفة في جامعة كوينز
تتناول هذه الجلسة أهمية الأرض أي العمق الاستراتيجي للدولة الحديثة في النظريات والعلوم السياسية والقانون الدولي والعلاقات الدولية.
التهديد القابل للحل لأزمة تغير المناخ
21 فبراير، 6:30-8 مساء
مركز المؤتمرات، حرم جامعة نيويورك أبوظبي
إدارة الحوار: كاميلو مورا، أستاذ في قسم الجغرافيا والبيئة، جامعة هاواي، آسريال مورا رولو، طالبة
تتناول الندوة تحاليل شاملة لتأثيرات تغير المناخ على البيئات البحرية والبرية وتحديداً تهديد هذه الظاهرة لمصادر الدخل والغذاء والوظائف للسكان. تناقش الندوة أهمية تفاعل المجتمع مع الحلول الإيجابية لهذه الأزمة.
تحليل دور الأمومة في المجال العام
23 فبراير، 6:30-8 مساء
مركز المؤتمرات، حرم جامعة نيويورك أبوظبي
المشاركون: دينا صديقي، أستاذة مشاركة في الأنثروبولوجيا الثقافية بجامعة نيويورك وماريا أديلا أنتوكوليتز، رئيسة التحالف الدولي لمناهضة الاختفاء القسري ومنى أنيس، كاتبة ومحررة ومترجمة.
تتناول المشاركات في هذه الجلسة بعضاً من السبل التي تمكّن الأمهات من فرض وجودهن في المجالات العامة، ويناقشن أبحاثهن في مختلف البلدان وتحديداً أرجنتينا وبنغلاديش ومصر في تحليل للتغييرات في هذا مجال عمل المرأة بمرور الزمن وعبر الأجيال.
استشعار المستقبل: دور البيانات في أبحاث تطور الطفل
26 فبراير، 6:30-8 مساء
مركز المؤتمرات، حرم جامعة نيويورك أبوظبي
المتحدثة: لورا جستيس، أستاذة علم النفس التعليمي والمديرة التنفيذية لمركز كرين لأبحاث وسياسات الطفولة المبكرة بجامعة أوهايو.
تناقش هذه الندوة أساليب تسخير المستشعرات التي يمكن ارتداؤها، كأجهزة التتبع وأجهزة التسجيل ذاتية التشغيل، في مجال أبحاث السلوك والتطور البشري.
معهد جامعة نيويورك أبوظبي
يعتبر معهد جامعة نيويورك أبوظبي الذي تأسس عام 2008 مركزا للدراسات المتقدمة والأنشطة الأكاديمية في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والعالم بأكمله حيث تسخر إمكانياته في خدمة الأساتذة والباحثين في جامعة نيويورك أبوظبي وفي شبكة جامعة نيويورك لبحث نشاطاتهم واستعراضها أمام جمهور عالمي. ومن خلال باقة متنوعة من الندوات والمحاضرات والعروض، يطرح العلماء والفنانون والمفكرين وصناع القرار آرائهم حول شتى القضايا ذات الأبعاد المحلية والعالمية. لقد استضاف المعهد أكثر من 1000 من العلماء والفنانين والباحثين ليقيم أكثر من 1300 حدثاً منذ تأسيسه.
MENAFN04022024005033011532ID1107806784