بيرو.. زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب المياه قبالة الساحل الشمالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، المياه قبالة الساحل الشمالي لبيرو، ليل السبت الأحد.ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.



وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن الزلزال وقع ليل السبت الأحد في الساعة (23:31 بتوقيت غرينتش).



وأوضح المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 122.5 كيلومتراً، عند التقاء خط عرض 8.03 درجات جنوباً وخط طول 79.73 درجة غرباً.

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