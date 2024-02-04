ما هي أبطأ المدن لقيادة السيارات على مستوى العالم في عام 2023؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حصلت لندن على لقب أبطأ مدينة لقيادة السيارات على مستوى العالم في عام 2023، بمتوسط سرعة 14 كم/ساعة خلال ساعات الذروة، حسبما ذكر تقرير صادر عن شركة TomTom المتخصصة في تكنولوجيا المواقع ومقرها أمستردام.وقام مؤشر حركة TomTom بتقييم 387 مدينة في 55 دولة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل متوسط وقت السفر وتكاليف الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، باستخدام بيانات من أكثر من 600 مليون نظام ملاحة داخل السيارة والهواتف الذكية .



وحصلت بنغالورو، المعروفة باسم عاصمة تكنولوجيا المعلومات في الهند، على المركز الثاني لأكثر المدن ازدحاما على مستوى العالم، بعد دبلن، حيث جاء متوسط وقت السفر لمسافة 10 كيلومترات في بنغالورو عند 28 دقيقة و10 ثوانٍ.



تتصدر لندن القائمة

وتصدرت لندن، بمتوسط وقت سفر يبلغ 37 دقيقة لرحلة طولها 10 كيلومترات، القائمة باعتبارها المدينة الأكثر بطأً بحركة المرور في عام 2023.



وحصلت دبلن وتورنتو على المركزين الثاني والثالث بمتوسط زمن سفر يبلغ 29 دقيقة و30 ثانية. و29 دقيقة على التوالي.



أبلغت TomTom عن انخفاض عام بمتوسط السرعة في 228 مدينة من أصل 387 مدينة تم تحليلها، بينما حافظت 82 مدينة على سرعات دون تغيير.



وأظهرت 77 مدينة متوسط سرعات أعلى وأوقات رحلات أقصر مما كانت عليه في عام 2022، فيما شهد أكثر من 60% من 351 مدينة زيادة بنسبة 15% أو أكثر في أسعار الوقود بين عامي 2021 و2023.

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