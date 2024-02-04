شهيدان و7 إصابات بقصف إسرائيلي على دير البلح

شهيدان و7 إصابات بقصف إسرائيلي على دير البلح
التاريخ
2/4/2024 3:12:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة أسفرت عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 7 آخرين بينهم أطفال.
وكان جيش الاحتلال استهدف فجر اليوم روضة تؤوي نازحين شرق رفح مما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال.
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