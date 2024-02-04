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شهيدان و7 إصابات بقصف إسرائيلي على دير البلح

2/4/2024 3:12:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة أسفرت عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 7 آخرين بينهم أطفال.


وكان جيش الاحتلال استهدف فجر اليوم روضة تؤوي نازحين شرق رفح مما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال.


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