هام من الضمان حول تعديل الزيادة السنوية على الأجر الخاضع لهذه الفئة

هام من الضمان حول تعديل الزيادة السنوية على الأجر الخاضع لهذه الفئة
التاريخ
2/4/2024 3:12:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المشتركين اختيارياً، أن تعديل الزيادة السنوية على الأجر الخاضع للضمان ينتهي في 15 من شهر شباط من كل عام.
وبينت المؤسسة، خلال رسالة توعوية نشرتها على فيسبوك، أن التقديم بدأ منذ اليوم الأول من شهر كانون الثاني.
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