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هام من الضمان حول تعديل الزيادة السنوية على الأجر الخاضع لهذه الفئة

2/4/2024 3:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المشتركين اختيارياً، أن تعديل الزيادة السنوية على الأجر الخاضع للضمان ينتهي في 15 من شهر شباط من كل عام.
وبينت المؤسسة، خلال رسالة توعوية نشرتها على فيسبوك، أن التقديم بدأ منذ اليوم الأول من شهر كانون الثاني.




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