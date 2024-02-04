3 أشياء عليك الاقتصاد بها للحفاظ على أموالك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتساءل كثيرون كيف يتعامل الأثرياء مع أموالهم وهل يقتصدون في صرفها، أم أنهم يتصرفون بها بلا أي حسابات؟للإجابة على ذلك، نصحت المليونيرة راشيل رودجرز بفعل 3 أشياء يجب الاقتصاد فيها حتى لو كنت تملك الكثير من الأموال.

وروت رودجرز أنها بدأت العمل متخصصة في قانون الملكية الفكرية لأصحاب الأعمال الصغيرة، وعندما بدأ عملاؤها يطلبون المزيد من النصائح لبناء الثروة، تطورت الشركة لتصبح شركة تدريب، بحسب ما كتبت في تقرير لموقع "سي إن بي سي".



واليوم، فإن رودجرز أم لأربعة أطفال، وزوجة، ومديرة تنفيذية، ومليونيرة حققت ثروة ستدوم لأطفالها وأحفادها، مبينة أن هدفها ليس فقط أن تصبح مليونيرة، بل أن تبقى كذلك.



وفي هذا المجال عددت رودجرز ثلاثة أشياء ما زالت تقتصد فيها بشكل استثنائي رغم الثراء:



الوقت

لسنوات، كانت رودجرز تعطي وقتها مجاناً، وقالت: "في أحد الأيام، نظرت إلى جدولي وتساءلت: من وضع كل هذه الاجتماعات التي لا طائل من ورائها هنا؟ صحيح. أنا!".



كما أشارت إلى أنها الآن ترفض 99% من الطلبات التي تتلقاها، وتوافق فقط إذا كان ذلك سيجلب لها "قدراً كبيراً من المال أو الطاقة أو الوقت أو الفرح".



وقبل إضافة أي شيء إلى روزنامتها، تسأل رودجرز نفسها بعض الأسئلة، منها "هل سيولد هذا المزيد من الموارد لي أو لعائلتي أو لعملي؟".

سفر بتكاليف قليلة

في هذا المجال، أكدت رودجرز أنها تحب السفر على درجة الأعمال لرحلات العمل، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعطلات، تعلمت أن السعر المرتفع لا يعني دائماً المزيد من المتعة.



وقالت: "قمت ذات مرة بحجز منزل باهظ الثمن في هاواي لمدة أسبوع. كان المنظر مذهلاً، ولكن كل شيء كان مسوراً ومعزولًا عن المجتمع. لم تكن هناك ثقافة".



كما أضافت: "لذلك، بعد أيام قليلة، غادرنا المنتجع، وسافرنا لمدة ساعة جنوباً، وقمنا بزيارة سوق المزارعين. حصلنا على طعام لذيذ مقابل 10 دولارات، وشاهدنا العائلات تستمتع بعطلة نهاية الأسبوع. لقد عشنا تجربة هاواي بطريقة مختلفة تماماً، وكان ذلك اليوم المفضل لدي بكل سهولة".

ملابس "كاجوال"

وهنا شرحت رودجرز أنها عندما تكون في بيئة العمل فهي تريد أن تبدو وتشعر بأنها تساوي مليون دولار، وسوف تتسوق وفقاً لذلك. ومع ذلك، إذا كانت في المنزل من دون أي اجتماعات أو خطابات أو ظهور إعلامي، فسترتدي البنطال الجينز والقمصان الرخيصة والرائعة.

وقالت: "لا يهم الرقم الموجود في حسابي البنكي، فأنا لا أزال أقتصد في شراء ملابسي الكاجوال".

وختمت رودجرز: "أعطني يوماً أتمكن فيه من ارتداء بنطال رياضي، وتناول بعض الكعك الدافئ، ومشاهدة التلفاز، وسأكون في الجنة. إنه أيضاً تذكير بأن لحظة المليون دولار لا يجب أن تكلف الكثير".

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