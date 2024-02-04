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الحرس الثوري الإيراني يطلق تمرينا عسكريا واسعا

2/4/2024 3:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق الحرس الثوري الإيراني، السبت، تمرينا عسكريا واسعا شمال شرقي البلاد.


وذكرت وكالة فارس للأنباء (شبه رسمية) أن وحدات من المدفعية والمدرعات والقوات الخاصة تشارك في التمرين الذي تنفذه القوات البرية لجيش الحرس الثوري داخل حدود محافظة خراسان الرضوية، شمال شرقي البلاد.


وأضافت أن "تمرين رجبيون للدفاع والأمن" مستمر لـ4 أيام على مساحة 400 كيلومتر مربع.

الاناضول


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