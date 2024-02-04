الحرس الثوري الإيراني يطلق تمرينا عسكريا واسعا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أطلق الحرس الثوري الإيراني، السبت، تمرينا عسكريا واسعا شمال شرقي البلاد.
وذكرت وكالة فارس للأنباء (شبه رسمية) أن وحدات من المدفعية والمدرعات والقوات الخاصة تشارك في التمرين الذي تنفذه القوات البرية لجيش الحرس الثوري داخل حدود محافظة خراسان الرضوية، شمال شرقي البلاد.
وأضافت أن "تمرين رجبيون للدفاع والأمن" مستمر لـ4 أيام على مساحة 400 كيلومتر مربع.
الاناضول
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