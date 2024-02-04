بن غفير: يجب تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية

وقال بن غفير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الرئيس الأميركي جو بايدن "بدل أن يقدم الدعم الكامل لنا فإنه يقدم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة وذلك يذهب إلى حماس" واعتبر أن السلوك الأميركي سيكون مختلفا تماما لو كان دونالد ترامب في منصب الرئاسة.

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