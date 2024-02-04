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بن غفير: يجب تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية

2/4/2024 3:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى "تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية ومنحهم حوافز مالية للقيام بذلك".


وقال بن غفير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الرئيس الأميركي جو بايدن "بدل أن يقدم الدعم الكامل لنا فإنه يقدم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة وذلك يذهب إلى حماس" واعتبر أن السلوك الأميركي سيكون مختلفا تماما لو كان دونالد ترامب في منصب الرئاسة.


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