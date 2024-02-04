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بعد 20 عاماً من المحاولات .. أردني ينجح بالثانوية ويتمنى اكمال دراسته

2/4/2024 3:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نجح الأردني ضيف الله حمدان عواد عليمات 46 عاماً بالثانوية العامة بعد 20 عاماً من الإصرار .


وقال عليمات لـ"الوكيل الاخباري" إنه درس في المنزل برغم ظروفه وأصر على النجاح بمجهوده الشخصي بالفرع الزراعي بمعدل 55.5% .


وأشار إلى أنه يعمل مؤذن مسجد في المفرق ولديه ولد واحد يدرس في جامعة آل البيت تخصص اللغة العربية، منوهاً أن أوضاعه المعيشية لا تسمح له بإكمال دراسته.


وقال إن أمنيته الوحيدة أن يحصل على منحة دراسية تمكنه من الدراسة في إحدى الكليات ليحقق حلمه الذي طالما تعب لأجله .

للتواصل: 0779940098


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