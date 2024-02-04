| موقع عمان نت

(MENAFN
- Amman Net)
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يلتقي الأحد، في عمّان بنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه الذي يقوم بجولة شرق أوسطية.
بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لطلبة الدورة التكميلية للعام الجامعي 2024، وفق وحدة تنسيق القبول الموحد
لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تناقش مع رئيس جمعية تجار الأسلحة السماح للجمعية باستيراد الأسلحة والذخائر من الخارج.
المدير التنفيذي للطرق أمانة عمّان الكبرى وليد العموش يقول إن معظم " الجور" والهبوطات في الشوارع الفرعية تأتي نتيجة عدم اكتمال البناء.
استشهاد عدد من الفلسطينيين فجر الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي روضة تؤوي نازحين شرق رفح.
الولايات المتحدة وبريطانيا تنفذان ضربات على 36 هدفا في اليمن السبت، في اليوم الثاني من العمليات الأميركية ضد جماعات مرتبطة بإيران
أخيرا.... تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً في الشمال والوسط، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
امتحان التوجيهي للعام 2026 سيكون من خلال بنك الأسئلة 02/04/2024 - 10:59 عمان ن
قال
رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج محي الدين توق إن امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2026 سيكون من خلال بنك الأسئلة بعد أن مرَ هذا الامتحان بعدة مراحل من الاختبارات والقياسات المتوافقة.
تصريحات توق جاءت على هامش انعقاد الملتقى الوطني الخاص بالتعليم العام والتعليم العالي والمهني اليوم السبت في العاصمة عمان تحت عنوان "منظومة التعليم في الأردن، واقع وتطلعات"،
والذي رعاه رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية ومختصين من الدول العربية.
وأوضح بدران إنه يجب أن تتوجه المنظومة التعليمية نحو التعليم المدمج الذي يدمج التعليم الالكتروني بالتعليم الوجاهي وإعادة هيكلة التعليم للانتقال من السردية إلى بناء الفكر الخلاق والذكاء، مبينا أنه لتحقيق ذلك يجب تدريب المدرسين عبر استخدام الوسائط المدمجة.
التوجيهي أخبار أضف تعليقك Radio Al-Balad
MENAFN04022024000209011053ID1107806734
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.