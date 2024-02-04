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| موقع عمان نت

2/4/2024 3:11:52 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يلتقي الأحد، في عمّان بنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه الذي يقوم بجولة شرق أوسطية.
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  • أخيرا.... تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً في الشمال والوسط، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
    امتحان التوجيهي للعام 2026 سيكون من خلال بنك الأسئلة 02/04/2024 - 10:59 عمان ن

    قال
    رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج محي الدين توق إن امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2026 سيكون من خلال بنك الأسئلة بعد أن مرَ هذا الامتحان بعدة مراحل من الاختبارات والقياسات المتوافقة.

    تصريحات توق جاءت على هامش انعقاد الملتقى الوطني الخاص بالتعليم العام والتعليم العالي والمهني اليوم السبت في العاصمة عمان تحت عنوان "منظومة التعليم في الأردن، واقع وتطلعات"،


    والذي رعاه رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية ومختصين من الدول العربية.


    وأوضح بدران إنه يجب أن تتوجه المنظومة التعليمية نحو التعليم المدمج الذي يدمج التعليم الالكتروني بالتعليم الوجاهي وإعادة هيكلة التعليم للانتقال من السردية إلى بناء الفكر الخلاق والذكاء، مبينا أنه لتحقيق ذلك يجب تدريب المدرسين عبر استخدام الوسائط المدمجة.

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