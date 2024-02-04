لابيد: صفقة التبادل ستكون مؤلمة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- أكد زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد أن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ستكون مؤلمة لكيان الاحتلال.

وأضاف لابيد أنه يجب إعادتهم إلى ديارهم.

وأفادت هيئة البث العبرية نقلا عن رئيس الموساد السابق في كيان الاحتلال يوسي كوهين، أنه يتعين على تل أبيب دفع ثمن باهظ لاستعادة المحتجزين.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء آلاف الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.



