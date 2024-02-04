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حرائق الغابات تخلّف عشرات القتلى في تشيلي

2/4/2024 3:11:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سانتياغو/PNN- أعلن الرئيس التشيلي غابريال بوريتش أن 46 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بحرائق الغابات التي تجتاح وسط تشيلي وجنوبها، مضيفا أن هذه الحصيلة موقتة ومرشحة للارتفاع.

وتتوسع رقعة الحرائق في منطقة فالبارايسو السياحية، حيث يقع منتجع فينيا ديل مار الساحلي الشهير.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها، إن النيران أتت على زهاء 43 ألف هكتار أمس السبت، خصوصا عند ساحل المحيط الهادئ.

وأعلن بوريتش بعد تحليقه بمروحية فوق المنطقة أن "أربعين شخصا لقوا حتفهم في الحرائق وستة آخرين قضوا متأثرين بحروقهم. نحن نعلم أن هذه الأعداد سترتفع".

وفرضت السلطات حظرا للتجول ليلا، لتسهيل إمداد فرق الطوارئ بالوقود، وهي "أولوية" بحسب وكيل وزارة الداخلية مانويل مونسالفي. وأطلقت دعوات جديدة للإخلاء، دون أن يكون ممكنا معرفة عدد السكان الذين بقوا في منازلهم.

وفي المجمل، كان هناك 92 حريقا نشطا حتى منتصف نهار السبت، بينها 40 حريقا تحت السيطرة.

وبينما تواجه تشيلي وكولومبيا ارتفاعا في درجات الحرارة، تهدد موجة الحر باجتياح الأرجنتين وباراغواي والبرازيل في الأيام المقبلة.

المصدر: أ ب


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