«دبي الدولي» يرسّخ صدارته بأعداد المسافرين

استحوذ مطار دبي الدولي على الحصة الأكبر من رحلات الطيران في الإمارات العام الماضي، على ما أظهرت بيانات أولية، مواصلاً طريقه للحفاظ على مركزه كأكبر مطار في العالم، من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام العاشر على التوالي.



وأظهرت بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في بيانات المطارات وشركات الطيران، أن مطار دبي واصل خلال الأشهر الأخيرة تسجيل معدلات نمو قوية في حركة السفر الدولي، مقارنة بنظرائه في قائمة أكبر المطارات في العالم.

وتتوقع مؤسسة مطارات دبي، ارتفاع أعداد المسافرين إلى أكثر من 86.8 مليون مسافر على مدار 2023، بعد أن بلغ إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 64.5 مليوناً، بزيادة 39.3 %، مقارنة بالفترة نفسها من 2022. وسجل عدد الرحلات الجوية، عبر مطارات الدولة، نحو 314.7 ألف رحلة، العام الماضي، مقابل 236.7 ألف رحلة خلال 2022، بنمو 32.9 %، ما يشير إلى الأداء القوي الذي اتسمت به حركة الطيران في الإمارات.

وكشفت البيانات أن إجمالي عدد رحلات شركات الطيران المحلية والدولية عبر المطارات الوطنية، توزعت بين 33 ألف رحلة خلال ديسمبر 2023، في حين وصل عدد الرحلات خلال نوفمبر إلى 26.6 ألف رحلة، و26.9 ألف رحلة في أكتوبر، و26 ألفاً في سبتمبر. واستقبلت المطارات الوطنية خلال يونيو 2023 نحو 25.2 ألف رحلة، و25.3 ألف رحلة في مايو، وفي أبريل سجلت المطارات الوطنية الرئيسة 24.4 ألف رحلة، وفي مارس 25 ألف رحلة، وفي فبراير سجلت المطارات الوطنية 22.6 ألف رحلة، وفي يناير بلغ عدد الرحلات 25 ألف رحلة.











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