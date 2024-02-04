القمة العالمية للحكومات .. عقد جديد من صياغة المستقبل

شهدت القمة العالمية للحكومات، في عقدها الأول، تغييرات رسخت مكانتها كأكبر تجمع عالمي متخصص في استشراف حكومات المستقبل، وواحدة من أبرز المنصات الدولية تأثيراً وقدرة في هذا القطاع.

وترصد وكالة أنباء الإمارات (وام)، في هذا التقرير، أبرز ملامح الدورات السابقة من القمة التي تعقد نسختها القادمة في دبي خلال المدة من 12 إلى 14 فبراير الجاري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

(طموحات ومنجزات)

وانطلقت القمة الحكومية في العام 2013 بطموحات وآمال تحولت إلى منجزات جعلت القمة أحد أبرز المراكز البحثية المعرفية للمستقبل، وتحولت من جلسات عصف ذهني إلى صياغة التوجهات العالمية، ومن حدث سنوي إلى مؤسسة دولية مرموقة.

وتقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، المتحدثين في النسخة الثالثة للقمة عام 2015، قائلاً: إننا اليوم نفكر ونخطط لخمسين سنة قادمة ولمصلحة الأجيال، عبر بناء اقتصاد متنوع ومتين ومستدام لا يعتمد على الموارد التقليدية، ويفتح آفاقا واعدة تساهم في تعزيز مقومات وقدرات الدولة.

وتواصل القمة، مسيرتها لتشكيل مستقبل أفضل للبشرية وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) والتي تجسدت في النسخة الأولى عام 2013 خلال حواره بالرد على استفسارات الجمهور والمواطنين قائلاً: "لا يوجد خط نهائي للتطور والابتكار والتميز .. اطلبوا المركز الأول .. وكلمة مستحيل ليست في قاموسنا في دولة الإمارات".

(اتفاقات ومشاركات)

وسجلت الدورات الماضية من القمة، توقيع الكثير من اتفاقيات التعاون بين الحكومات والمؤسسات والجهات الخاصة المشاركة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى مشاركة عشرات المنظمات الدولية والإقليمية؛ كما أطلقت القمة بالتعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية العالمية عشرات التقارير لمساعدة حكومات العالم على استشراف مستقبل مختلف القطاعات الحيوية.

(تبادل المعرفة)

وأنجزت القمة في نسختها الأولى، أهدافها في جمع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والإقليمية والعالمية لتحقيق تبادل المعرفة ونشر أفضل الممارسات الإدارية الحكومية، عن طريق عرض التجارِب والخبرات المتميزة، بحضور 38 وزيراً و150 خبيراً دولياً على مدى 30 جلسة حوارية وورشة عمل ونحو 3 آلاف شخص بين مشاركين ومتحدثين من 30 دولة.

(سعادة المتعاملين)

وتركزت محاور الدورة الثانية من القمة، التي عقدت عام 2014، حول مستقبل الخدمات الحكومية وتحقيق السعادة للمتعاملين، وأسهمت في طرح طرق جديدة ومبتكرة لاستخدام التكنولوجيا للارتقاء بمستوى الخدمات والقيام بشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى خدمات ذات قيمة للمتعاملين.

وعقدت النسخة الثانية من القمة، بحضور 3500 مشارك و60 متحدثاً من 60 دولة، كما تابع القمة عبر الإنترنت أكثر من 50 ألف طالب.

(القمة الاستثنائية)

ووصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قمة الحكومات الثالثة التي عقدت في فبراير 2015 قائلاً: هذه القمة استثنائية .. تكلم فيها أخي وصديقي محمد بن زايد، تكلم عن الماضي وصعوباته والحاضر وتحدياته وتكلم عن المستقبل المشرق وتكلم بالروح الإيجابية.

وجرت فعاليات القمة، بمشاركة 4000 مشارك من أكثر من 90 دولة، وأكثر من 55 متحدثاً، وضمت جائزتين عالميتين ومنصة للابتكار في القطاع الحكومي، وجلسات لمتحدثين في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والتكنولوجية، والمدن الذكية، والخدمات الحكومية، والابتكار.

(مؤسسة دولية)

وفي عام 2016، تم تنفيذ تغييرات جذرية على القمة لتتحول من حدث سنوي إلى مؤسسة عالمية مرموقة تعمل على مدار العام، لتعزيز دورها في الإجابة عن أسئلة الغد واليوم، والتركيز على استشراف المستقبل في جميع القطاعات، وتضمنت التغييرات إطلاق دراسات على مدار العام، وإجراء نقاش أكثر، وتدشين منصات معرفية إلكترونية، وتنفيذ آليات للتعارف وبناء الصلات، وإطلاق معرض الحكومات الخلاقة، وضيف الشرف السنوي لاستعراض التجارب الدولية، وجائزة أفضل وزير على مستوى العالم واستثناء وزراء الإمارات حفاظا على حيادية الجائزة.

واستهل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقتئذ باراك أوباما، كلمته الرئيسية في القمة العالمية للحكومات، بتذكير الحضور بأن الحكومات قد وجدت من أجل المساعدة في تحسين حياة مواطنيها عبر الاستثمار الجاد في التعليم وتنمية المهارات والصحة والأمن، مؤكداً أن احترام الدول لحقوق الإنسان يزيد من احتمالية العيش بسلام وازدهار.

وأطلقت هذه النسخة من القمة، مؤشرات تنموية عالمية جسدت دورها في استشراف المستقبل بالتعاون مع مؤسسات علمية محايدة ومعتمدة عالمياً لتتحول القمة إلى مركز بحثي معرفي حكومي يصدر الدراسات والأبحاث والتقارير على مدار العام.

(محطات جديدة)

وأضافت دورة القمة عام 2017، محطات جديدة في أجندتها، لتشمل أول وأكبر تجمع دولي لخبراء ومختصين في مجال السعادة، ومنتدى التغير المناخي، والأمن الغذائي ومنتدى الشباب العربي، ونقاشات بين المشاركين حول التحديات والفرص التي يواجهها العالم، كما أعلنت الإمارات خلال هذه القمة عن مشروع "المريخ 2117".

كما ضمت النسخة الخامسة من القمة العالمية للحكومات، أكثر من 190 متحدثاً و4 آلاف مشارك من أكثر من 138 دولة، وأكثر من 200 مؤسسة إعلامية، وتم تحقيق 19 مليون مشاهدة على يوتيوب، وأكثر من 350 ألف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

(التعاون الدولي)

وعُقدت القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة عام 2018 بمشاركة 140 دولة و16 منظمة دولية، و4 آلاف مشارك، كما تضمنت 120 جلسة رئيسية ركزت على الجيل القادم من الحكومات، وكيفية الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا في إيجاد حلول فعالة للتحديات العالمية التي تواجه البشرية.

وشهدت هذه القمة، إقامة منتدى عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ومنتدى استيطان الفضاء، وإطلاق أول تقرير للسعادة في العالم، إلى جانب إقامة منتدى التغيير المناخي الذي ناقش تداعيات التغير المناخي وتأثيره في الناس.

(مستقبل المدن)

واستضافت القمة عام 2019، ثلاث دول ضيوف شرف، بدلاً من دولة واحدة، وهي إستونيا ورواندا إلى جانب كوستاريكا، ونظمت أكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية، وأصدرت أكثر من 20 تقريراً في إطار دورها كمرجعية عالمية لشؤون المستقبل.

وركزت فعاليات هذه النسخة من القمة على سبعة توجهات مستقبلية محورية، هي التكنولوجيا وتأثيرها في حكومات المستقبل، والصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغيير المناخي، والتجارة والتعاون الدولي، والتعليم وعلاقته بسوق العمل ومهارات المستقبل، والإعلام والاتصال بين الحكومات والشعوب، ومستقبل الأفراد والمجتمعات والسياسات.

(التوجهات العالمية)

وشهد عام 2021، انعقاد "حوارات القمة العالمية للحكومات" بمشاركة نخبة من القادة والوزراء وممثلي المنظمات الدولية والشركات العالمية والمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، والتي استقطبت جلساتها أكثر من 10 آلاف مشارك من 156 دولة.

وعكس تقرير "21 أولوية لحكومات العالم في 2021" توصيات ومخرجات "حوارات القمة العالمية للحكومات"، والذي تناول مجموعة من التوجهات العالمية في مجالات الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والشباب، وأسواق العمل والتنمية، وتمكين المرأة، ومستقبل المدن، وبناء القدرات والمواهب، والاستدامة والبيئة والتغير المناخي، إضافة إلى الدور المستقبلي للتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والبيانات الضخمة، وغيرها.

(التخطيط الاستراتيجي)

وانعقدت القمة العالمية للحكومات في نسختها الثامنة في مدينة إكسبو دبي في عام 2022، وغطت فعالياتها ثمانية محاور رئيسة، ركزت على تصميم مستقبل أفضل للإنسانية، وشملت: السياسات التي تقود التقدم والتنمية الحكومية، وتصميم مستقبل أنظمة الرعاية الصحية، والاستدامة للعقد المقبل، وتسريع الانتعاش الاقتصادي العالمي، وتكنولوجيا المستقبل، وبناء مدن المستقبل، ومستقبل الأنظمة التعليمية والوظائف، وتمكين المرونة الاجتماعية.

ومن أبرز المنتديات التي تم عقدها، منتدى الميتافيرس العالمي، الذي تم تنظيمه للمرة الأولى، حيث استشرف الجيل الجديد لشبكة الإنترنت، وركز على أهم معالم الميتافيرس خلال العقد المقبل.

(إضافات نوعية)

وعُقدت القمة العالمية للحكومات 2023 بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم، كما تم عقد أكثر من 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية تحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.

وشهدت الدورة الماضية من القمة، العديد من الإضافات النوعية في إطار التطور الطبيعي والمستمر للقمة منذ انطلاقتها، لتواكب أهم التحديات العالمية، وتواصل دورها منصة لاستشراف مستقبل الحكومات، وتصميم الآليات لمواجهة التحديات والسعي للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي في ظل عالم متسارع التطورات والأحداث.

(6 محاور)

وتقام فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتهدف أجندة الدورة الحالية من القمة إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، حيث ستسلط الضوء على 6 محاور أساسية رئيسة هي تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، والتوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.





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