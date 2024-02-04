الآلاف يتظاهرون في إسرائيل من أجل إطلاق سراح الرهائن

(MENAFN
- Al-Bayan)
خرج آلاف المتظاهرين، في إسرائيل إلى الشوارع مطلع الأسبوع، مطالبين الحكومة ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراح الرهائن، الذين تختطفهم حركة "حماس".
وتم تنظيم مسيرة من أسر الرهائن، في العاصمة، تل أبيب، أمس السبت، تحت شعار "120 يوما تحت الأرض"، فيما يتعلق بعدد الأيام، التي تم فيها احتجاز أكثر من 130 رهينة.
ونقلت صحيفة "هاأرتس" الإسرائيلية عن متحدث/15 عاما/، اختطف ابن عمه في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر قوله "رئيس الوزراء بيبي (بنيامين) نتانياهو، من فضلك أعدهم إلى الوطن بأي ثمن".
وفي مظاهرة أخرى في تل أبيب، طالب المشاركون باستقالة رئيس وزراء إسرائيل، وإجراء انتخابات مبكرة.
واتهموا نتانياهو بإخضاع الجهود الرامية إلى ضمان إطلاق سراح الرهائن لمتطلباته.
وتظاهر حوالي ألف شخص في القدس، لصالح إطلاق سراح الرهائن أيضا.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN04022024000110011019ID1107806709
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.