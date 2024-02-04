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الآلاف يتظاهرون في إسرائيل من أجل إطلاق سراح الرهائن

2/4/2024 3:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

خرج آلاف المتظاهرين، في إسرائيل إلى الشوارع مطلع الأسبوع، مطالبين الحكومة ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراح الرهائن، الذين تختطفهم حركة "حماس".

وتم تنظيم مسيرة من أسر الرهائن، في العاصمة، تل أبيب، أمس السبت، تحت شعار "120 يوما تحت الأرض"، فيما يتعلق بعدد الأيام، التي تم فيها احتجاز أكثر من 130 رهينة.

ونقلت صحيفة "هاأرتس" الإسرائيلية عن متحدث/15 عاما/، اختطف ابن عمه في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر قوله "رئيس الوزراء بيبي (بنيامين) نتانياهو، من فضلك أعدهم إلى الوطن بأي ثمن".

وفي مظاهرة أخرى في تل أبيب، طالب المشاركون باستقالة رئيس وزراء إسرائيل، وإجراء انتخابات مبكرة.

واتهموا نتانياهو بإخضاع الجهود الرامية إلى ضمان إطلاق سراح الرهائن لمتطلباته.

وتظاهر حوالي ألف شخص في القدس، لصالح إطلاق سراح الرهائن أيضا.



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