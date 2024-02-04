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إنقاذ شخصين تعرضا لحادث تدهور سيارة في صحراء مدينة العين

2/4/2024 3:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بنجاح بالتنسيق مع شرطة أبوظبي يوم الجمعة الماضية مهمة إخلاء طبي لشخصين تعرضا لحادث تدهور سيارة في صحراء مدينة العين مما أدى إلى إصابتهم بإصابات طفيفة.

وتمكن فريق البحث والإنقاذ عبر طائرة البحث والإنقاذ من إخلاء المصابين إلى مستشفى توام لتلقي العلاج.

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