إنقاذ شخصين تعرضا لحادث تدهور سيارة في صحراء مدينة العين

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بنجاح بالتنسيق مع شرطة أبوظبي يوم الجمعة الماضية مهمة إخلاء طبي لشخصين تعرضا لحادث تدهور سيارة في صحراء مدينة العين مما أدى إلى إصابتهم بإصابات طفيفة.
وتمكن فريق البحث والإنقاذ عبر طائرة البحث والإنقاذ من إخلاء المصابين إلى مستشفى توام لتلقي العلاج.
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