خبرني : أمانة عمّان: معظم هبوطات الشوارع لعدم اكتمال البناء

MENAFN - Khaberni) خبرني - يرى المدير التنفيذي للطرق أمانة عمّان الكبرى وليد العموش إن معظم " الجور" والهبوطات في الشوارع الفرعية تأتي نتيجة عدم اكتمال البناء.

وأضاف في حديثه لـ قناة "المملكة" الأحد، أن حالة الطرق في أمانة عمان أو الشوارع الرئيسية هي حالة جيدة إلى ممتازة، مشيرا إلى أن الأمانة تواجه هبوطات في الشوارع الفرعية حيث معظم حالات الهبوطات في المقاطع.

"نلاحظ بعض الهبوطات والجور في الشوارع الفرعية نتيجة عدم اكتمال البناء عند إيصال الخدمات للمواطنين" وفق العموش

وقال العموش إنه بعد أن تصل الشوارع للمواطنين يكون المواطن بحاجة لخدمات من مياه وصرف صحي أو خدمات إنترنت، ويؤدي ذلك إلى حدوث بعض المقاطع بالشارع وهي نقطة ضعف فمهما كان عليه سيطرة يبقى نقطة ضعف في جسم الطريق.

ولفت إلى أن بعض الحالات تتكشف خلال فترة الشتاء ودخول المياه من خلال المقاطع وتؤدي إلى هبوطات في بعض الشوارع، مرجعا الخراب لبعض هذه المقاطع.

"نحن وزملاؤنا وشركاؤنا في شركات الخدمات، دائما نعول على أن المقاولين يقومون بتفقد مقاطعهم وتفقد أعمالهم" بحسب العموش

تتسيد الحفر والتشققات والهبوطات المشهدَ اليومي في شوارع العاصمة خلال فصل الشتاء، الأمر الذي يعري سوء البِنى التحتية وخاصة في الشوارع الفرعية التي تمتلئ بالحفر والهبوطات متربصةً بمركبات السائقين على الطرقات ملحقةً أضراراً مختلفة وسط مطالبات بإجراء الصيانة الدورية للشوارع بدءاً من البنى التحتية فيها.

وقال مواطنون إن السير بخط مستقيم دون الوقوع في حفر أو هبوطات أمر صعب المنال في شوارع عمّان الشرقية منها أو الغربية التي باتت تزدحم بالحفر على اختلاف أحجامها متصيدة مركبات السائقين من كل حدب وصوب، وخاصة في الشوارع الفرعية وبين الأحياء.

وبينوا أنه مع حلول كل فصل مطري تتكشف الحفر في شوارع العاصمة لتعري سوء البنى التحتية فيها التي باتت تلحق أضرارا متنوعة بمركبات مستخدمي الطرق الذين اشتكى بعضهم من تكبدهم أعباء مادية جراء أعمال الصيانة للمركبات المتضررة بصورة مستمرة.