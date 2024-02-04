خبرني : أمانة عمّان: معظم هبوطات الشوارع لعدم اكتمال البناء

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- Khaberni) خبرني - يرى المدير التنفيذي للطرق أمانة عمّان الكبرى وليد العموش إن معظم " الجور" والهبوطات في الشوارع الفرعية تأتي نتيجة عدم اكتمال البناء.
وأضاف في حديثه لـ قناة "المملكة" الأحد، أن حالة الطرق في أمانة عمان أو الشوارع الرئيسية هي حالة جيدة إلى ممتازة، مشيرا إلى أن الأمانة تواجه هبوطات في الشوارع الفرعية حيث معظم حالات الهبوطات في المقاطع.
"نلاحظ بعض الهبوطات والجور في الشوارع الفرعية نتيجة عدم اكتمال البناء عند إيصال الخدمات للمواطنين" وفق العموش
وقال العموش إنه بعد أن تصل الشوارع للمواطنين يكون المواطن بحاجة لخدمات من مياه وصرف صحي أو خدمات إنترنت، ويؤدي ذلك إلى حدوث بعض المقاطع بالشارع وهي نقطة ضعف فمهما كان عليه سيطرة يبقى نقطة ضعف في جسم الطريق.
ولفت إلى أن بعض الحالات تتكشف خلال فترة الشتاء ودخول المياه من خلال المقاطع وتؤدي إلى هبوطات في بعض الشوارع، مرجعا الخراب لبعض هذه المقاطع.
"نحن وزملاؤنا وشركاؤنا في شركات الخدمات، دائما نعول على أن المقاولين يقومون بتفقد مقاطعهم وتفقد أعمالهم" بحسب العموش
تتسيد الحفر والتشققات والهبوطات المشهدَ اليومي في شوارع العاصمة خلال فصل الشتاء، الأمر الذي يعري سوء البِنى التحتية وخاصة في الشوارع الفرعية التي تمتلئ بالحفر والهبوطات متربصةً بمركبات السائقين على الطرقات ملحقةً أضراراً مختلفة وسط مطالبات بإجراء الصيانة الدورية للشوارع بدءاً من البنى التحتية فيها.
وقال مواطنون إن السير بخط مستقيم دون الوقوع في حفر أو هبوطات أمر صعب المنال في شوارع عمّان الشرقية منها أو الغربية التي باتت تزدحم بالحفر على اختلاف أحجامها متصيدة مركبات السائقين من كل حدب وصوب، وخاصة في الشوارع الفرعية وبين الأحياء.
وبينوا أنه مع حلول كل فصل مطري تتكشف الحفر في شوارع العاصمة لتعري سوء البنى التحتية فيها التي باتت تلحق أضرارا متنوعة بمركبات مستخدمي الطرق الذين اشتكى بعضهم من تكبدهم أعباء مادية جراء أعمال الصيانة للمركبات المتضررة بصورة مستمرة.
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