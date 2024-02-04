خبرني : الحسين للسرطان: أولوياتنا دعم 10 آلاف مريض سرطان بغزة

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- Khaberni) خبرني - أطلقت مؤسسة ومركز الحسين للسرطان حملة "قول وفعل ..... معاً ضدّ السرطان" كجزء من الرسالة والواجب الإنساني الذي تتبناه المؤسسة والمركز تُجاه قضية السرطان وجهودهما المستمرة لتوفير أفضل مستويات العلاج لمرضى السرطان في المركز.
ويأتي إطلاق الحملة بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف الرابع من شباط من كل عام،
وتهدف الحملة لتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة ضد السرطان على جميع المستويات وجعل الجهود والسلوكيات ثقافة تبدأ عند الفرد نفسه لتصلَ لمؤسسات المجتمع العامة والخاصة وعلى المستوى الوطني.
وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع جهود ومساعي المؤسسة والمركز في منح المرضى القادمين من غزة حقَهم في العلاج والرعاية الشمولية في ظل ما نشهده من أحداث قاسية.
المديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش قالت في تصريح لـ"المملكة" إن اليوم 4 شباط هو اليوم العالمي لمكافحة السرطان واختارت مؤسسة الحسين للسرطان منذ سنوات أن يكون هذا اليوم تذكيرا للجميع بأهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية من السرطان.
وفي حديثها عن حملة قول وفعل التي أطلقها المركز قالت قطامش إن الحملة تأتي بوقت استثنائي جدا من الناحية الإنسانية على أهالي قطاع غزة وخاصة مرضى السرطان منهم.
وبحسب قطامش فهناك 10 آلاف مريض سرطان محرومين من حقهم بالعلاج في غزة، وقمة أولويات المركز هي الاستمرار بدعمهم.
وأكد أنه يحق لهؤلاء المرضى الحصول على علاجهم بأسرع وقت ممكن ومن دون أي تأخير.
" اليوم لا نستطيع التحدث عن الوقاية واتباع نمط حياة صحي وهناك مرضى موجودون بالعالم محرومون من حق العلاج فأول رسالة هي رسالتنا بالتضامن والوقوف بحانب مرضى السرطان في غزة ودعوة العالم جميعا للالتفات لهؤلاء المرضى ومساندتهم." وفق قطامش
وتابعت: "الرسالة الأخرى على مستوى الأفراد والمؤسسات اليوم نحن نطلق مبادرة توازن 360 درجة هدفنا أن ندعو الجميع لتحقيق توازن بحياتهم الفردية وحياتهم الأسرية وحياتهم في أماكن العمل والجامعات والمدارس،
ونركز على 4 محاور أساسية الصحة الجسدية باتباع نمط حياة صحي من أكل وشرب ورياضة ومكافحة التدخين، والصحة النفسية واليوم الجميع يدرك أهمية الصحة النفسية علينا وعلى المجتمعات،
وصحة البيئة وصحة العطاء والعلاقات الاجتماعية المختلفة فمن خلال هذا البرنامج سيكون لدينا مبادرات مختلفة بكل مكان".
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