خبرني : الحسين للسرطان: أولوياتنا دعم 10 آلاف مريض سرطان بغزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أطلقت مؤسسة ومركز الحسين للسرطان حملة "قول وفعل ..... معاً ضدّ السرطان" كجزء من الرسالة والواجب الإنساني الذي تتبناه المؤسسة والمركز تُجاه قضية السرطان وجهودهما المستمرة لتوفير أفضل مستويات العلاج لمرضى السرطان في المركز.

ويأتي إطلاق الحملة بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف الرابع من شباط من كل عام،

وتهدف الحملة لتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة ضد السرطان على جميع المستويات وجعل الجهود والسلوكيات ثقافة تبدأ عند الفرد نفسه لتصلَ لمؤسسات المجتمع العامة والخاصة وعلى المستوى الوطني.

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع جهود ومساعي المؤسسة والمركز في منح المرضى القادمين من غزة حقَهم في العلاج والرعاية الشمولية في ظل ما نشهده من أحداث قاسية.

المديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش قالت في تصريح لـ"المملكة" إن اليوم 4 شباط هو اليوم العالمي لمكافحة السرطان واختارت مؤسسة الحسين للسرطان منذ سنوات أن يكون هذا اليوم تذكيرا للجميع بأهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية من السرطان.

وفي حديثها عن حملة قول وفعل التي أطلقها المركز قالت قطامش إن الحملة تأتي بوقت استثنائي جدا من الناحية الإنسانية على أهالي قطاع غزة وخاصة مرضى السرطان منهم.

وبحسب قطامش فهناك 10 آلاف مريض سرطان محرومين من حقهم بالعلاج في غزة، وقمة أولويات المركز هي الاستمرار بدعمهم.

وأكد أنه يحق لهؤلاء المرضى الحصول على علاجهم بأسرع وقت ممكن ومن دون أي تأخير.

" اليوم لا نستطيع التحدث عن الوقاية واتباع نمط حياة صحي وهناك مرضى موجودون بالعالم محرومون من حق العلاج فأول رسالة هي رسالتنا بالتضامن والوقوف بحانب مرضى السرطان في غزة ودعوة العالم جميعا للالتفات لهؤلاء المرضى ومساندتهم." وفق قطامش

وتابعت: "الرسالة الأخرى على مستوى الأفراد والمؤسسات اليوم نحن نطلق مبادرة توازن 360 درجة هدفنا أن ندعو الجميع لتحقيق توازن بحياتهم الفردية وحياتهم الأسرية وحياتهم في أماكن العمل والجامعات والمدارس،



ونركز على 4 محاور أساسية الصحة الجسدية باتباع نمط حياة صحي من أكل وشرب ورياضة ومكافحة التدخين، والصحة النفسية واليوم الجميع يدرك أهمية الصحة النفسية علينا وعلى المجتمعات،



وصحة البيئة وصحة العطاء والعلاقات الاجتماعية المختلفة فمن خلال هذا البرنامج سيكون لدينا مبادرات مختلفة بكل مكان".