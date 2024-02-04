خبرني : كشوفات التكميلي متاحة بمديريات التربية الثلاثاء

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- Khaberni) خبرني - أكد الدكتور محمد شحادة مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، أن كشوفات علامات الثانوية العامة (التكميلي ) ستكون متوفرة ومتاحة في مديريات التربية اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6-2-2024، بحسب ما أفاد لإذاعة الأمن العام الأحد.
وأعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للدورة التكميلية 2024 ستبدأ اعتباراً من صباح الأحد الموافق 4-2-2024 وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من الثلاثاء الموافق 6-2-2024، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة ()
وكشف مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، عن انه سيصار إلى إعلان نتائج القائمة الموحدة نهاية الأسبوع الحالي، ليتم بعد إعلان القائمة فتح باب طلبات إساءة الاختيار والمناقلات من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى.
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