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خبرني : كشوفات التكميلي متاحة بمديريات التربية الثلاثاء

2/4/2024 3:00:21 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكد الدكتور محمد شحادة مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، أن كشوفات علامات الثانوية العامة (التكميلي ) ستكون متوفرة ومتاحة في مديريات التربية اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6-2-2024، بحسب ما أفاد لإذاعة الأمن العام الأحد.

وأعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للدورة التكميلية 2024 ستبدأ اعتباراً من صباح الأحد الموافق 4-2-2024 وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من الثلاثاء الموافق 6-2-2024، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة ()

وكشف مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، عن انه سيصار إلى إعلان نتائج القائمة الموحدة نهاية الأسبوع الحالي، ليتم بعد إعلان القائمة فتح باب طلبات إساءة الاختيار والمناقلات من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى.

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