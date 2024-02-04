ميتا تكشف عن توزيع أرباح تاريخي مع توقعات بارتفاع ثروة مارك زوكربيرج

(MENAFN
) من المتوقع أن يشهد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لميتا بلاتفورمز، زيادة كبيرة في ثروته، حيث من المرجح أن ترتفع بحوالي 700 مليون دولار هذا العام, ويُرجع هذا الارتفاع إلى قرار ميتا الأخير بتوزيع الأرباح للمستثمرين للمرة الأولى في تاريخ الشركة.
كما أعلنت ميتا عن بدء توزيع أرباح نقدية ربع سنوية، بقيمة 50 سنتًا للسهم، اعتبارًا من مارس, ويشمل توزيع الأرباح كل من الأسهم العادية الفئة "إيه" والفئة "بي"، ومن المتوقع أن يستفيد زوكربيرج، الذي يمتلك حوالي 350 مليون سهم، بشكل كبير, ويُشير هذا الإجراء إلى تقديرات بخصوص خصم ضرائب قدره حوالي 175 مليون دولار ربع سنوي لصالح زوكربيرج، وفقًا للتقاير.
كذلك تشير التحولات الاستراتيجية نحو توزيع الأرباح من قبل ميتا إلى رؤيتها المتقدمة بشأن فرص النمو, وعادة ما يختار العديد من شركات التكنولوجيا النامية بسرعة إعادة استثمار الأرباح في تطوير منتجات جديدة أو تمويل مشتريات ذات تكلفة عالية بدلاً من توزيع الأرباح, ويشير انحراف ميتا عن هذا النهج التقليدي إلى إعادة توجيه استراتيجي، مما يظهر الثقة في الشركة بالاستمرار في تحقيق النمو وتقديم قيمة لمساهميها.
في حين يمثل قرار توزيع الأرباح انحرافًا ملحوظًا لميتا بلاتفورمز ويعكس نهجًا متنوعًا في مجال تحقيق توازن بين الاستثمار في الابتكار ومكافأة المستثمرين, مع اعتماد العملاق التكنولوجي على هذا الاتجاه المالي الجديد، يراقب المراقبون بانتباه كيف سيؤثر ذلك على مسار ميتا بشكل عام وعلى قدرتها على الاستمرار في دفع الابتكار في المشهد التكنولوجي التنافسي.
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