أسعار النفط تنخفض أسبوعيًا بعد المؤشرات الاقتصادية والعوامل الجيوسياسية

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط أسبوعًا من الخسائر، اذ تأثرت بمختلف العوامل التي أثقلت على مشهد السوق, وكانت أحد الدافعات الرئيسية هي بيانات التقرير الوظيفي القوي من الولايات المتحدة، الذي قلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم, وقد تعجل التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة النمو الاقتصادي وبالتالي تقليل الطلب على النفط الخام.
كما أضيف إلى الضغط الهابط على أسعار النفط تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وتخفيف التوترات في الشرق الأوسط المحتمل, وشهد كل من نفط برنت ونفط غرب تكساس الخام الأمريكي انخفاضًا جماعيًا بنسبة تقريبًا سبعة في المائة على مدى الأسبوع.
كذلك شهدت عقود نفط برنت تراجعًا قدره 1.37 دولار، أو 1.7 بالمئة في جلسة التداول يوم الجمعة الموافق 2 شباط، ليستقر عند 77.33 دولار للبرميل. وبالمثل، شهدت عقود نفط غرب تكساس الخام الأمريكي تراجعًا بقيمة 1.54 دولار، أو اثنين في المائة، لتستقر عند 72.28 دولار للبرميل.
في حين يتوقع استمرار القلق بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، الذي قد يعيق النمو الاقتصادي وبالتالي يقلل من الطلب على النفط، في اقتصادات رئيسية مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في المستقبل القريب, وقد تعزز هذه المشاعر يوم الجمعة البيانات التي أظهرت أن الشركات الأمريكية أضافت وظائف أكثر مما كان متوقعا في يناير، مما يقلل من احتمالية خفض سعر الفائدة في الوقت القريب من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي, وقوة الدولار مقابل العملات الرئيسية أكدت بشكل إضافي تأثير هذه البيانات الاقتصادية.
وأكد أحد صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة أنه من المبكر النظر في خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، مساهمًا في المشهد العام لتوقعات السياسة النقدية العالمية, والعبور المعقد بين المؤشرات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية يشكل مسار أسعار النفط، مبرزًا الطابع المتعدد الجوانب لسوق الطاقة.
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