المؤشرات الأمريكية تسجل أرباحاً أسبوعية ومؤشر ستاند آند بورز500 يصل أعلى مستوى

(MENAFN
) شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا جماعيًا طوال الأسبوع، مدفوعة بارتفاع ملحوظ في جلسة التداول يوم الجمعة الموافق 2 شباط, وفي هذا السياق، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى له على الإطلاق في نهاية الأسبوع، مدفوعًا بأرباح الشركات القوية وتقرير الوظائف الأمريكي الإيجابي لشهر يناير، ما أعطى ثقة في متانة اقتصاد الولايات المتحدة.
كما شهدت المؤشرات زخمًا إيجابيًا بشكل جماعي في مدى الأسبوع, حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 زيادة ملحوظة بنسبة 1.38 بالمئة ليصل إلى مستوى 4958.61 نقطة, وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا بنسبة 1.43 بالمئة متوجًا عند 38654.42 نقطة, وشارك مؤشر مؤشر ناسداك المركب في الاتجاه الصاعد، حيث ارتفع بنسبة 1.12 بالمئة على مدى الأسبوع، ليصل إلى 15,628.95 نقطة.
كذلك شهد يوم التداول الأخير من الأسبوع، يوم الجمعة، مزيدًا من الارتفاعات, حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 52.35 نقطة أو 1.07 بالمئة, مساهمًا في أدائه التاريخي, وشهد مؤشر ناسداك المركب ارتفاعًا قويًا بمقدار 267.31 نقطة، ما يعادل 1.74 بالمئة, في حين سجل مؤشر مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا أكثر اعتدالًا بمقدار 133.86 نقطة، ممثلاً زيادة بنسبة 0.35 بالمئة.
في حين يعكس الزخم الإيجابي في مؤشرات الأسهم الأمريكية التفاؤل في مشهد السوق، الذي يعزى إلى أداء الشركات القوي والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية, ويتتبع المستثمرون هذه التطورات بعناية في ظل التنقل في المشهد المتقلب للأسواق المالية.
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