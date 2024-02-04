أسعار الذهب تتصاعد خلال الأسبوع مع عدم اليقين حول قرارات الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة

(MENAFN
) شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا أسبوعيًا، مظهرة مرونة رغم التقلبات في أداء الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية, ولم يعرقل عدم اليقين المحيطة بالجدول الزمني لتخفيضات أسعار الفائدة المحتملة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الارتفاع الإيجابي للذهب.
كما قدم برايان لان من شركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة رؤى حول مشاعر السوق، مشيرًا إلى أنه في حين يبدو أن تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مارس غير محتمل، إلا أن التجار يعبرون عن الثقة في احتمال تخفيض أسعار الفائدة في الفترة اللاحقة, ولاحظ لان أن هذه المشاعر كان لها تأثير إيجابي على أسعار الذهب، مساهمة في ارتفاعها الأسبوعي.
كذلك شهد الذهب زيادة أسبوعية بنسبة 1.05 بالمئة لتصل إلى 2039.76 دولار للأوقية في عمليات البيع والشراء الفورية، ويزيد جاذبية الذهب، المعروف بطبيعته الغير مُرَبِحَة، في فترات الفائدة المنخفضة، حيث يُعتبر ممتلكات لا تحقق عوائد فائدة.
في حين أشار تقرير منفصل إلى نمو أسرع من المتوقع في إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع. في الوقت نفسه، أدت مخاوف بشأن قطاع البنوك الإقليمي في الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة، حيث يُفضل كل من الذهب والسندات كاستثمارات آمنة.
وأضافت تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول تعقيدًا إضافيًا لديناميات السوق, وأشار باول إلى نهج حذر، مبتعدًا عن فكرة خفض أسعار الفائدة في الربيع بينما يعبر عن ثقته في أن التضخم سيتقارب نحو النطاق المستهدف البالغ 2 بالمئة, العلاقة المعقدة بين هذه العوامل تبرز التأثير المعقد الذي يؤثر على أسعار الذهب وآفاق السوق العامة.
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