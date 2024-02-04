(MENAFN
) الختام يقترب لميزانية حكومة ألمانيا لسنة 2024 مع تدابير مثيرة للجدل
تقترب حكومة ألمانيا من الانتهاء من جهودها لإنهاء ميزانية عام 2024، مع موافقة أعضاء البرلمان يوم الجمعة على تخفيضات إنفاق كبيرة، قرار أثار غضبًا خاصة في المجتمع الزراعي.
كما وافقت بوندستاغ، بعد تأخير متعدد الأسابيع، الغرفة السفلى للبرلمان الألماني، على مشروع الميزانية المنقح, ونشأت هذه الطفرة استجابة لقرار من المحكمة الدستورية وأزمة سياسية داخل التحالف الذي يقوده أولاف شولتس، مما دفع إلى تعديلات سريعة على الميزانية المقترحة.
كذلك إحدى الأحكام الرئيسية التي تثير استياءً كبيرًا بين الفلاحين هي التوجيه في الميزانية للتخلي تدريجيًا، بحلول عام 2026، عن الإعفاء الضريبي على وقود الديزل المستخدم في العمليات الزراعية, وأشعلت هذه الإجراءات المعارضة الواسعة داخل قطاع الزراعة في ألمانيا، مما أدى إلى تصاعد التظاهرات على مدى الأسابيع العديدة الماضية.
في حين تعكس هذه الاحتجاجات الواسعة اتجاهًا أوسع رصد في دول أوروبية أخرى تعاني من التحديات الزراعية، حيث يعبر الفلاحون الألمان عن شكاوى بشأن تقلبات الإيرادات والمنافسة الأجنبية وفرض معايير بيئية جديدة وصارمة, وأدى الاستياء داخل المجتمع الزراعي إلى نشوء حركة احتجاج موحدة تردد صداها عبر الحدود الأوروبية.
وعلى الرغم من موافقة البرلمان، فإن مجلس الولايات الفيدرالي، المعروف باسم "بوندسرات"، الذي يضم ممثلين عن 16 ولاية ألمانية ويعمل كالغرفة الثانية في البرلمان، أشار إلى عدم اتفاقه على إلغاء الضرائب على الديزل لأغراض زراعية, وقد يؤخر مجلس الولايات الفيدرالي التصويت في هذا الشأن حتى نهاية مارس، مما يبرز استمرار التباين في آراء المشرعين الألمان.
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