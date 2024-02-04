خبرني : الإقتصاد النيابية تناقش السماح باستيراد الأسلحة والذخائر

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- Khaberni) خبرني - تعقد عدة لجان نيابية اليوم الأحد اجتماعات لبحث قضايا وملفات ضمن جدول اعمالها، حيث تجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار مع رئيس جمعية تجار الاسلحة لمناقشة موضوع السماح للجمعية باستيراد الاسلحة والذخائر من الخارج .
وتبحث لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالنقل داخل حدود أمانة عمان الكبرى.
في المقابل تناقش اللجنة الإدارية الخطط والاستراتيجات العامة لهيئة الخدمة والإدارة العامة، بينما تناقش لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان توصيات الدراسة الخاصة بواقع الحوكمة في الأردن والصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
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